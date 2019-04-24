Уряд вирішив відраховувати з державних компаній 90% прибутку



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Держкомпанії будуть відраховувати в бюджет 90% прибутку в 2019 році

Передбачається, що цього року сума відрахувань складе близько 15,4 млрд гривень

У середу під час свого засідання Кабінет міністрів України підвищив норматив відрахувань частини чистого прибутку державних підприємств до бюджету на 2019 рік з 75% до 90%. Крім того уряд скасував знижені нормативи для окремих підприємств.

«Це доходи, передбачені бюджетом на 2019 рік... Але ми визначили механізм, що дозволить через бізнес-планування компаній...скорочувати відсоток відрахувань (компаній) на реалізацію їхніх інвестиційних програм», - прокоментував прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Зазначимо, що під час засідання глава Федерації профспілок України Григорій Осовий вказав на те, що таке рішення може позбавити підприємства можливості проводити модернізацію.

Крім того, скасовані пільги зі сплати до бюджету частини чистого прибутку та дивідендів для таких суб'єктів:

Адміністрація морських портів України;

держпідприємства, установи та організації, які входять у сферу управління МЕРТ і здійснюють діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

державні та казенні унітарні протезно-ортопедичні підприємства, віднесені до сфери управління Мінсоцполітики;

Міжнародний аеропорт «Бориспіль»;

ДП Національний центр Олександра Довженка та Національний культурно-мистецький і музейний комплекс «Мистецький арсенал».

Згідно з експертним висновком до відповідного проекту постанови, що має агентство, Міністерство фінансів оцінює суму відрахувань чистого прибутку до держбюджету в 15,4 млрд грн поточного року.