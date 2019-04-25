У ProZorro з'явився інтернет-магазин для державних закупівель



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Зараз онлайн-магазин працює у пілотному режимі

У системі ProZorro з 24 квітня запрацювали електронні каталоги для проведення допорогових закупівель.

Про це на брифінгу розповів перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

«Ми презентуємо проект, який з вчорашнього дня (24 квітня — ред.) вже вийшов у промислове користування — електронні каталоги. Це державний онлайн-магазин. Всі звикли до того, що найважливіший механізм закупівлі державою - це тендер. Для багатьох товарів, які купують регулярно і є стандартизованими, постійне повторення такого процесу - це велике навантаження і на замовника, і на постачальника. Постачальник кожного разу має подавати документи, замовник кожного разу має чекати... Тому механізм, який ми запускаємо, і яким користується багато інших країн, це механізм умовного державного онлайн-магазину, коли замість того, щоб проводити державному закупівельнику тендер, він може зайти в цей магазин, подивитися, які товари там представлені, попередньо кваліфіковані постачальником, і після чого не треба витрачати час на проведення тендеру, можна одразу обрати товар там», - сказав Нефьодов.

За його словами, зручність, зокрема, полягає в тому, що у постачальника товар має бути на складі, поставки мають здійснюватися швидко, можуть закуповуватися найпопулярніші серед державних замовників товари - комп'ютерне обладнання, фармацевтична продукція, офісне устаткування тощо. Електронні каталоги поширюватимуться тільки на допорогові закупівлі - до 200 тис. грн. Передбачається, що цей інструмент, окрім забезпечення зручності та простоти закупівель, має підвищити їхню ефективність за рахунок конкуренції між постачальниками в кожній із категорій товарів і врегулювати механізм допорогових закупівель.

Так, за словами Нефьодова, у 2018 році бюджет всіх допорогових закупівель становив 110 млрд грн, а звітів, тобто прямих договорів, у системі ProZorro було розміщено на 108 млрд грн.

Як наголосила на брифінгу в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, проект допоможе вивчити ринок і потреби медзакладів врегулювати елемент допорогових закупівель.

«Ми раді, що українські медзаклади можуть користуватися таким своєрідним українським Amazon — знайти медичні вироби, такі як антисептики, бинти, шприци, деякі ліки, і закупити. 61% всіх медичних закупівель в регіонах — це допорогові закупівлі, це досить багато, це більше ніж 2 млрд грн, коли закупівлі не є контрольваними. Такі інструменти допоможуть і нашим медичним закладам закуповувати ліки швидко і доставити їх за короткий час, а не планувати за три місяці чи півроку», - сказала Супрун.

За закупівлі фармацевтичної продукції буде відповідати ДП «Медичні закупівлі», рештою закупівель буде опікуватися держустанова «Професійні закупівлі».

Зараз онлайн-магазин працює у пілотному режимі, після тестування та аналізу роботи інструменти каталогу будуть доопрацьовані, перелік товарів та географія замовників розширені. Наразі в рамках пілоту поставки будуть відбуватися лише для київських замовників. Впровадження онлайн-магазину стало можливим за підтримки USAID/UK aid, проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».

Джерело: Укрінформ