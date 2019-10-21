Уряд планує цього тижня обговорити з тютюновими компаніями скандальну правку



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Прем'єр заявив, що Кабмін не буде стояти на боці лобістів окремих інтересів

Правка в законопроекті, що стала причиною «виникнення занепокоєння у тютюнових компаній», була подана не урядом, а народним депутатом, - Гончарук

Кабінет міністрів планує цього тижня провести зустріч з тютюновими компаніями для обговорення «тютюнової» правки.

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив прем'єрміністр Олексій Гончарук.

Гончарук зазначив, що тютюнові компанії є одними з найбільших платників податків в Україні.

«Ми, звичайно, уважно стежимо за тим, що відбувається. На цьому тижні плануємо провести з ними зустріч, щоб пояснити позицію уряду та знайти спільну мову з ними. Нам важливо, щоб не тільки вони, а й будь-який бізнес бачив, що ми не будемо стояти на боці лобістів окремих інтересів»,- сказав прем’єр.

За словами Гончарука, правка в законопроекті, що стала причиною «виникнення занепокоєння у тютюнових компаній», була подана не урядом, а народним депутатом.

Нагадаємо, що на думку експертів, наслідком введення торговельної націнки на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі, що передбачена поправкою №8 депутата Дубинського до законопроекту №1049, може привести до значного зростання тіньового ринку та, як наслідок, втрати бюджету.

За підрахунками фахівців, зростання контрабанди прогнозується з 8,4% до20%. В результаті такого значного зростання тіньового ринку бюджет недоотримає 9,1 млрд. грн (з них 6,6 млрд по акцизу, 2 слрд по ПДВ, 0,6 млрд по роздрібному акцизу).

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» - №1049.

Як повідомлялося, Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов назвав зупинку тютюнової фабрики у Прилуках шантажем держави.

До відома, минулого тижня найбільший виробник сигарет в Україні оголосив про зупинку виробництва.