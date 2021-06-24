Уряд планує збільшити повноваження податкової служби

«Повертаємося до якогось кріпосного права», – вважає Вікторія Гриб

Урядовий законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (№5600)» загрожує інвестиційному клімату в Україні та значно розширює повноваження податкової служби, тож потребує серйозного доопрацювання. Про це заявила народний депутат Вікторія Гриб.

«Адміністративна (частина проєкту – Ред.) взагалі неприйнятна, ми дуже великі повноваження сьогодні надаємо податковій. І повертаємося до якогось кріпосного права – тобто у нас керівники підприємств не зможуть виїхати за кордон тільки тому, що на підприємствах будуть деякі проблеми. Я б запропонувала народним депутатам подумати і про інвестиційний клімат, тому що це буде серйозно відбиватися», – пояснила вона.

Що стосується екологічних податків, то, на її переконання, їх можна підвищувати тільки якщо буде забезпечено цільове використання зібраних коштів, і вони будуть спрямовані на екомодернізацію промисловості.

«Підвищення екологічного податку це вимушений крок. Але саме головне – потрібно розуміти, щоб цей екологічний податок потім йшов не в загальний бюджет, а тільки на модернізацію, щоб екологічні показники в нашій країні поліпшувалися», – підкреслила Гриб.

Як відомо, Податковий комітет порекомендував проєкт Закону № 5600 до розгляду Верховною Радою за скороченою процедурою. У цьому проєкті йдеться про підвищення податків і зборів фактично для всіх галузей.

Американська торгова палата (АСС) та Європейська Бізнес Асоціація закликали відхилити цей проєкт, оскільки його ухвалення збільшує тиск на бізнес, негативно впливає на економіку та погіршує інвестиційний клімат країни.

Раніше народний депутат, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що урядовий проєкт порушує принципи податкової стабільності та спотворює податкову систему в Україні, тож має бути серйозно доопрацьований і врівноважений ліберальними змінами.