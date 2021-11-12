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    Економіка та фінанси

    Уряд почав вирішувати проблему боргів за зелену енергію

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    Фінансова криза на ринку відновлювальних джерел енергії триває вже 2 роки - Уряд почав вирішувати проблему боргів за зелену енергію
    Фінансова криза на ринку відновлювальних джерел енергії триває вже 2 роки

    Уряду демонструє свою суб’єктність та здатність виконувати взяті на себе зобов’язання, – Українська вітроенергетична асоціація

    ДП «Гарантований покупець» отримало від НЕК «Укренерго» 19,3 млрд грн, котрі будуть направлені на виконання фінансових зобовязань перед виробниками зеленої енергії, повідомляє Українська вітроенергетична асоціація.

    «НЕК «Укренерго» успішно перерахувало ДП «Гарантований покупець» 19,3 млрд грн! Дана подія важлива не тільки для виробників «зеленої» електроенергії, а, перш за все, для Уряду України, який демонструє свою суб’єктність та здатність виконувати взяті на себе зобов’язання, в тому числі, в рамках підписаного Меморандуму про Взаєморозуміння з інвесторами в ВДЕ», – повідомляє асоціація.

    За даними організації, фінансова криза на ринку ВДЕ триває вже 2 роки і даний крок, а особливо надання можливості національному ОСП випускати «зелені» облігації під державні гарантії, є сигналом до її врегулювання та стабілізації розвитку ринку.

    «УВЕА, як найбільша асоціація з ВДЕ в Україні, яка об’єднує понад 80 компаній з 13 країн світу, чітко бачить зацікавленість міжнародних та національних інвесторів у розвитку екологічних та безпечних джерел енергії в Україні. Інвестори з ВДЕ неодноразово демонстрували свою готовність максимально співпрацювати з Урядом України та разом розвивати прозорий і чесний бізнес у нашій державі», – підкреслюється в повідомленні.

    Теги: екологія криза уряд альтернативна енергетика Укренерго
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    Уряд почав вирішувати проблему боргів за зелену енергію