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    В Індії віряни купаються в отруєній річці

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    Біла піна &ndash; це суміш стічних вод і промислових відходів - В Індії віряни купаються в отруєній річці

    Біла піна – це суміш стічних вод і промислових відходів

    Фото Reuters

    Річка Ямуна наповнилася токсичною піною

    Шар отруйної піни вкрив частину річки Джамна в Індії, коли індуїсти зібралися на її берегах, щоб відсвяткувати релігійне свято. Про це пише CNN.

    Джамна або Ямуна є найдовшою і найбільш багатоводною притокою священної річки Ганг. Починається вона на південних схилах центральних Гімалаїв, витікаючи з льодовика на висоті 3 255 метрів, і протікає через кілька індійських штатів.

    Утворена біла піна – це суміш стічних вод і промислових відходів. На думку експертів, вона містить велику кількість аміаку і фосфатів, що може призвести до респіраторних і шкірних захворювань.

    Поява піни співпала з фестивалем Чхат Пуджа, присвяченим богу Сонця Сур'ї в індуїзмі. Віряни збиралися на берегах Джамни в Делі, а також пробиралися крізь отруйну піну, щоб скупатися і помолитися в річці.

    «Вода дуже брудна, але в нас не так багато варіантів. Це ритуал обмивання у водоймі, тому ми прийшли сюди скупатися», – розповіла одна з вірянок.

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    Фото Reuters
    Фото Reuters
    Фото Reuters
    Фото Reuters
    Фото Reuters
    Фото Reuters
    Фото Reuters
    Фото Reuters
    Фото Reuters
    Фото Reuters
    Фото Reuters
    Фото Reuters
    Фото Reuters
    Фото Reuters

    Уряд направив 15 човнів для видалення піни, але експерти побоюються, що вона все одно вже завдала значної шкоди.

    «Річка на ділянці Делі екологічно мертва. Тут немає риби або прісноводних птахів. І так уже багато років», – розповів Бхім Сінгх Рават з Південноазіатської мережі гребель, річок і людей (SANDRP).

    Десятиліттями окремі райони Джамни страждають від скидання токсичних хімікатів і неочищених стічних вод. На деяких ділянках річка здається темною і брудною, а її береги вкриті пластиковим сміттям.

    Річка найбільш забруднена в районах, прилеглих до Делі, через густонаселеність міста і велику кількість відходів. За даними влади, лише 2% протяжності річки протікає через столицю, але на частку Делі припадає близько 76% всього забруднення. При цьому тисячі людей, зокрема й нижче за течією, беруть з річки воду для поливу, купання і пиття.

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    Теги: вода Індія річка уряд
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    В Індії віряни купаються в отруєній річці