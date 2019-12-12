Уряд посилив контроль за знищенням конфіскату



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За процесом знищення конфіскату проводитиметься відеозйомка

Кабінет міністрів схвалив постанову Міністерства юстиції про вдосконалення порядку розпорядження конфіскованими підакцизними товарами (алкогольні напої, тютюнові вироби), повідомила пресслужба Кабміну.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, через непрозорий порядок знищення конфісковані підакцизні товари потрапляли на ринок повторно, що наражало на небезпеку споживачів і призводило до недоотримання доходів у державний бюджет.

«Відтепер такі товари будуть знищуватися підприємствами, відібраними відповідно до закону України «Про публічних закупівель», крім невеликих за обсягом партій, які можуть знищуватися відповідними комісіями самостійно. Водночас представникам бізнесу надається право бути присутніми при знищенні цих товарів», – цитує прес-служба главу Мін'юсту.

Крім того, вводиться відеозйомка процесу знищення конфіскату. «Очікується, що аналіз матеріалів відеофіксації дозволить виявляти ознаки порушень з боку посадових осіб, а також представників організацій, що здійснюють знищення конфіскованих підакцизних товарів», - наголошується в повідомленні.

Також постанова передбачає, що обладнання та інші предмети, використані для незаконного виготовлення підакцизних товарів (крім обладнання для промислового виробництва спирту етилового та алкогольних напоїв), підлягають знищенню. Обладнання для виробництва спирту та алкогольних напоїв буде передано на реалізацію.

Зазначимо, голова Державної митної служби Максим Нефьодов планує продавати товари, які не пройшли митний контроль, через ProZorro.