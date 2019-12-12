Депутатка Верещук вважає, що Гончаруку недовго залишилося бути прем’єром



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Ірина Верещук трохи більше місяця була представницею Кабміну в парламенті

Верещук пояснила, що Гончаруку не вистачає досвіду державного управління

Народна депутатка від фракції «Слуга народу» та експредставниця Кабінету міністрів в парламенті Ірина Верещук вважає, що Олексій Гончарук недостатньо ефективний на посаді прем'єр-міністра.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Lb.ua.

«Покаже час. Я думаю, недовго залишилося (Гончаруку бути на посаді прем'єра - ред.). Мені, наприклад, дуже імпонує позиція президента, який сказав: у нас є дедлайн до кінця року. Тобто ми повинні до кінця року показати результат. Ми - це парламент, Кабінет міністрів. Я бачу, що скепсис у суспільства зростає. І, якщо ми зараз не покажемо результат, то погано закінчимо. Так, у нас є неповний місяць. Якщо ми не покажемо реально злагодженої роботи, вже в наступному році, з лютого місяця, враховуючи, що січень - це вихідні та святкові, дні, прогнозую певні зміни в Уряді», - заявила вона.

Верещук також вважає, що Гончаруку не вистачає досвіду державного управління.

«Прем'єрміністр повинен бути інформпостом або тим маяком, який показує шлях. Моя задача полягала в комунікації з прем'єром. Але це не вдалося», - сказала вона.

Раніше Гончарук розповів, за яких обставин готовий піти у відставку.

Нагадаємо, початку вересня Кабінет міністрів України своїм рішенням призначив Ірину Верещук представницею уряду у Верховній Раді України.

У листопаді Верещук вирішила скласти повноваження представника Кабінету Міністрів в Раді.