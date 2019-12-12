  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Депутатка Верещук вважає, що Гончаруку недовго залишилося бути прем’єром

    • Розсилка
    Ірина Верещук трохи більше місяця була представницею Кабміну в парламенті - Депутатка Верещук вважає, що Гончаруку недовго залишилося бути прем’єром
    Ірина Верещук трохи більше місяця була представницею Кабміну в парламенті

    Верещук пояснила, що Гончаруку не вистачає досвіду державного управління

    Народна депутатка від фракції «Слуга народу» та експредставниця Кабінету міністрів в парламенті Ірина Верещук вважає, що Олексій Гончарук недостатньо ефективний на посаді прем'єр-міністра.

    Про це вона розповіла в інтерв'ю Lb.ua.

    «Покаже час. Я думаю, недовго залишилося (Гончаруку бути на посаді прем'єра - ред.). Мені, наприклад, дуже імпонує позиція президента, який сказав: у нас є дедлайн до кінця року. Тобто ми повинні до кінця року показати результат. Ми - це парламент, Кабінет міністрів. Я бачу, що скепсис у суспільства зростає. І, якщо ми зараз не покажемо результат, то погано закінчимо. Так, у нас є неповний місяць. Якщо ми не покажемо реально злагодженої роботи, вже в наступному році, з лютого місяця, враховуючи, що січень - це вихідні та святкові, дні, прогнозую певні зміни в Уряді», - заявила вона.

    Верещук також вважає, що Гончаруку не вистачає досвіду державного управління.

    «Прем'єрміністр повинен бути інформпостом або тим маяком, який показує шлях. Моя задача полягала в комунікації з прем'єром. Але це не вдалося», - сказала вона.

    Раніше Гончарук розповів, за яких обставин готовий піти у відставку.

    Нагадаємо, початку вересня Кабінет міністрів України своїм рішенням призначив Ірину Верещук представницею уряду у Верховній Раді України

    У листопаді Верещук вирішила скласти повноваження представника Кабінету Міністрів в Раді.

    Кабмін Верховна Рада депутат відставка політика партія Слуга народу уряд Олексій Гончарук Ірина Верещук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ