Уряд вніс на розгляд парламенту законопроєкт про Приватбанк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи зареєстровано 11 грудня

Кабінет міністрів подав у парламент законопроєкт, який не дозволить ексвласникам повертати банки.

Документ був зареєстрований за авторства міністра юстиції Дениса Малюська, та був внесений у Верховну Раду.

Проект закону під назвою «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи» змінює законодавство, яке стосується виведення неплатоспроможних банків з ринку.

В тому числі, документ передбачає нововведення, які стосуються ситуацій, коли держава в особі Міністерства фінансів може стати власником неплатоспроможного банку.

Такі зміни вносяться до закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Зокрема, виходячи із змісту документу, багато змін було внесено у статтю 41, 41.1 згаданого закону, відповідно до якої Приватбанк був виведений з ринку. За даними співрозмовника НБУ в Кабміні, саме зміни до цієї статті передбачають заборону для власників неплатоспроможних банків отримувати фінансові установи назад у власність.

Серед інших новацій закону:

- Переписаний розділ про істотну участь в капіталі банку та його структуру власності. Все досить жорстко і під контролем НБУ. Детально прописаний порядок набуття/збільшення істотної участі. Якщо збільшення/набуття істотної участі не було погоджено з Нацбанком, він може тимчасово позбавити такого власника використання права голосу та/або вимагати відчуження відповідних акцій банку.

- Прописуються зобов’язання банків дотримуватися нормативів НБУ - ліквідності, капіталу та ін.

- НБУ отримує право вимагати зміни склади раду або правління банку, якщо НБУ вважає що ці особи неефективні. Керівники банків зобов’язуються запобігати появі конфлікту інтересів.

- Банк зобов’язується визначати пов’язаних осіб до здійснення операцій з ними. НБУ при здійсненні банківського нагляду має право визначати пов’язаних осіб.

- Уточнюється поняття банківської таємниці (рішення про визнання банку неплатоспроможним є БК), прописуються умови поширення інформації, яка відноситься до БК. Розкриття БК Нацбанком можливе у трьох випадках: на запит фіз-особи, на запит юрособи (за певних обставин), за рішенням суду.

В процесі оскарження рішення НБУ позивач має право на компенсацію заподіяних йому «реальних збитків».

Як повідомляв «Главком», 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію Приватбанку. Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо Приватбанку. Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку».

Сам текст рішення Окружного адмінсуду Києва досі залишається засекречений на підставі пункту чотири частини першої статті 7 закону України «Про доступ до судових рішень».

Наприкінці листопада олігарх Ігор Коломойський заявив, що поверне у свою власність Приватбанк у найближчому майбутньому.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук 22 листопада під час виступу в Королівському інституті з міжнародних справ (Chatham House, Лондон) у контексті судових процесів довкола Приватбанку сказав, що в уряду «є стратегії, і ми готові до будь-якого розвитку подій».

«У нас є дуже чітке розуміння, у мене, у президента, в уряду, що справа Приватбанку є показовою про Україну для усього світу. Тому, звичайно, ми стоїмо на тому, що ні цей банк, ані кошти з нього не мають бути повернені попереднім акціонерам», - наголосив прем’єр.

Раніше колишній народний депутат Сергій Лещенко повідомив, що МВФ висунув Україні нову вимогу, без виконання якої відмовляється давати кредит. Йдеться про прийняття закону, який би заборонив повернення банків колишнім власникам.

На думку Лещенка, таким чином МВФ намагається отримати гарантії, що бізнесмену Ігорю Коломойському не буде повернений Приватбанк.