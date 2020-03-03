Уряд призначив держсекретаря Мінекономіки



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Олександр Черних виконував обов’язки державного секретаря Мінекономіки, директора департаменту промислової політики

Під час відкритого конкурсу за результатами загального рейтингу було визначено п'ять кандидатів, допущених до співбесіди з міністром - Кабмін

Кабінет міністрів 3 березня 2020 року призначив Олександра Черниха на посаду державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що до компетенції державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України належать завдання організації роботи апарату Мінекономіки, планування роботи з персоналом, планування та контролю виконання апаратом Міністерства завдань, координацію і контроль роботи самостійних структурних підрозділів.

У міністерстві зазначають, що було проведено відкритий конкурс на посаду держсекретаря. За результатами загального рейтингу було визначено 5 кандидатів, допущених до співбесіди з міністром.

За результатами співбесіди, міністр рекомендував Кабінету міністрів для призначення на посаду державного секретаря Мінекономіки Черних Олександра.

«Призначення державного секретаря відкриває нові можливості для підвищення ефективності подальшої централізації функцій в міністерстві та управління процесами. Мінекономіки має стати прикладом взірцевої державної служби – професійної та доброчесної», - прокоментував призначення Черниха міністр розвитку економіки торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

У міністерстві повідомляють, що до призначення на посаду державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Олександр Черних виконував обов’язки державного секретаря Мінекономіки, директора департаменту промислової політики. Черних має понад 18 років досвіду роботи в сфері навчання дорослих (викладацька діяльність), управління промисловим підприємством та оптимізації бізнес-процесів (хімічна галузь), державної служби. Кандидат економічних наук.