Міністр економіки похвалився, що за шість місяців напрацював на 100 років



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов

За 6 місяців Мінекономіки передало на приватизацію біля 1000 підприємств. Це в 10 разів більше, ніж було зроблено за останні 10 років - Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов похвалився, що тільки в приватизації за шість місяців роботи напрацював на 100 років звичайної роботи Мінекономіки. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Милованова, він прийшов в уряд робити фундаментальні зміни в економіці, що «дозволять перейти від неефективної і корумпованої олігархічної системи до сучасної ринкової економіки, де кожний українець може стати успішним і багатим».

«Одна з таких реформ - приватизація. За 6 місяців Мінекономіки передало на приватизацію - від корупціонерів в державі до (майбутнього) приватного власника - біля 1000 підприємств. Це в 10 разів більше, ніж було зроблено за останні 10 років. Продовжуємо працювати», - наголосив міністр.

Як повідомлялося, міністр економіки назвав роботу уряду суперуспішною та суперефективною.

Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні обговорюють можливу відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Проте 2 березня Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав.

Сьогодні, 3 березня, зустріч Зеленського із «слугами» перенеслася через те, що кандидатури у новому складі уряду ще не погоджені.

«Слуги народу» отримали від Офісу Зеленського інструкцію, як вщент розкритикувати уряд.

«Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента повідомляв, що на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.

Читайте також: