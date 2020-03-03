«Слуги народу» отримали від Офісу Зеленського інструкцію, як вщент розкритикувати уряд, – ЗМІ документ



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Нардепів переконують, що зараз уряду необхідне «потрійне перезавантаження»

Документ містить підказки для депутатів щодо того, як необхідно аргументувати претензії до Кабінету міністрів і керівників силових відомств

Журналісти оприлюднили документ Офісу президента, який отримали деякі депутати «Слуги народу» напередодні позачергового засідання Верховної Ради. Про це повідомляє «Новое время».

Документ містить підказки для депутатів щодо того, як необхідно аргументувати претензії до Кабінету міністрів і керівників силових відомств.

Щодо перестановок в Кабміні у документі йдеться, що зараз уряду необхідне «потрійне перезавантаження»: політичне, структурне і кадрове.

«Ми визнаємо досягнення уряду – зниження інфляції, зниження облікової ставки НБУ, успішні переговори щодо газу, боротьба з тіньовими ринками (зокрема, грального бізнесу). Але ми не можемо і не будемо закривати очі на перекоси і дисбаланси в політиці Кабміну – провальну політику щодо промислового виробництва, спад експорту через стійку ревальвацію гривні, низьки обсяги бюджетних надходжень», – йдеться в документі з Офісу президента.

«Кабмін декларував людиноцентричність своєї програми. Але сьогодні це, на жаль, залишається декларацією. Люди повинні відчути позитивні зміни, які відбуваються в країні, на собі, на своєму добробуті і безпеці. Поки цього не відбувається», – наголошується в документі.

Крім того, у ньому стверджується, що Кабмін «не має чіткої стратегії, як зупинити падіння промисловості».

Також уряд звинувачують в тому, що не запрацювали належним чином механізми підтримки інвесторів.

«У виборців, з якими ми зустрічаємося, є враження, що політика українського уряду ведеться в інтересах зовнішніх кредиторів країни, а не в інтересах народу. На жаль, ми не маємо достатньо аргументів, які могли б спростувати цю думку», – йдеться в документі.

Крім того, в документі підкреслюється, що серпневе об'єднання міністерств не спрацювало.

«Цілі галузі залишилися без нагляду держави взагалі – тому що у міністрів просто не доходять руки охопити всю різноманітність діяльності свого відомства», – відзначають автори документа.

Депутатам пропонують критикувати Кабмін за відсутність комунікацій з Верховною Радою і фракцією «Слуга народу».

Крім того, в документі йдеться, що деякі міністри не впоралися зі своїми обов’язками.

«Керівники ряду центральних органів виконавчої влади та служб, які є критично важливими для наповнення бюджету, не показують той результат, який міг би задовольнити вимоги народу України. Зокрема, мова йде про митну службу. Купа людей «застрягла» в соціальних ліфтах, і разом з тим, уряд не може знайти керівників і фахівців для роботи в відомствах», – йдеться в документі.

Щодо керівників силових відомств депутатам пропонують говорити, що ні Офіс генпрокурора, ні НАБУ «не діють відповідно до запиту суспільства на справедливість».

«Президент неодноразово підкреслював: ніяких недоторканних у нього не буде. Незалежно від того, на якій посаді людина працює, скільки вона працювала в команді, наскільки вона близька до президента. Єдиний критерій – чесність та ефективність. На одну посаду людина не призначається назавжди. На будь-якій посаді чесність і порядність має поєднуватися з професіоналізмом і ефективністю. з тими, хто не готовий відповідати цим критеріям – ми будемо прощатися, не чекаючи кінця повноважень», – наголошується в документі.

Депутатам пропонують сказати, що вони намагалися вирішити питання в робочому порядку, шляхом комунікації і з урядом, і керівництвом правоохоронних органів. Але це не принесло істотних змін.

«У нас немає мети відправити когось у відставку просто щоб відправити. Ми чітко бачимо, де є проблеми і наша мета – ці проблеми вирішити. Проте, якщо хтось вирішить піти – ми поставимося до цього з розумінням. Нові політики відрізняються від старих не віком і навіть не місцем отримання освіти. Вони відрізняються насамперед тим, що не тримаються за посади або мандати. і знаходять в собі мужність визнавати власні помилки і прорахунки», – йдеться в документі.

Відзначається, що перезавантаження і відставки не означають, що «ми відмовляємося від нових політиків у владі. Так само не означають вони реваншу старої політики».

«Ми так само будемо пропонувати суспільству людей, які не крадуть і не брешуть. Але поряд з цим – які мають досвід і навички державного управління», – підкреслюється в документі.

Раніше Главкому стало відомо, що «Слуги народу» терміново збирають підписи за відставку Рябошапки.

До слова, у середу в Раді має відбутися звіт правоохоронних органів.

Як вже відомо, колишній заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України Андрій Шевченко 2 березня 2020 року звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з заявами про кримінальні правопорушення, вчинені генеральним прокурором Русланом Рябошапкою та його першим заступником Віталієм Каськом.

Також нагадаємо, що зустріч президента Володимира Зеленського з парламентською фракцією «Слуга народа», яка мала відбутися сьогодні, 3 березня, переноситься. Ймовірно вона відбудеться ввечері. Зустріч з фракцією перенесли через відсутність узгодженого списку міністрів, яких необхідно замінити в уряді. Як стверджує співрозмовник «Главкома», наразі прем’єр-міністр Олексій Гончарук погодився на заміну п’ятьох міністрів, але це не влаштовує главу Офісу президента Андрія Єрмака.

Слід нагадати, що ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.

Напередодні перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є кілька робочих варіантів.

Також нагадаємо, що ЗМІ назвали три кандидатури на посаду міністра оборони України.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський прийде на позачергове засідання Ради 4 березня.

До слова, у Кабінеті міністрів України може з'явитися посада віцепрем'єр-міністра з питань оборони.

За інформацією ЗМІ, посаду силового віцепрем'єра може посісти чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні обговорюють можливу відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Проте 2 березня Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав.

«Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента повідомляв, що на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

Якщо голова уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

У п’ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.