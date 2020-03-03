Зеленський не впорався із жодною з криз, а тепер хоче перекласти відповідальність на інших – Порошенко



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Петро Порошенко і Володимир Зеленський під час передвиборчих дебатів, 19 квітня 2019 року

Порошенко звернув увагу на те, що Зеленський своїми діями підриває міжнародну коаліцію підтримки України

Чинний президент України Володимир Зеленський має нести персональну відповідальність за провали економічної, безпекової і міжнародної політики, а не перекладати її на призначений ним же уряд. Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко в коментарі журналістам.

«Якщо ви запитаєте громадян України, то почуєте відповідь - прем’єр-міністром у нас працює пан Зеленський. Хто у нас працює генеральним прокурором, Верховною Радою? пан Зеленський. В залі сидять 250 Зеленських. Це велика влада, але це одночасно велика відповідальність. І коли щось не виходить, то є політтехнологічний прийом для того, щоб спробувати, відправивши у відставку, перекласти відповідальність. Український народ мудрий і все розуміє. І щодо брехні, і щодо обіцянок, і щодо відповідальності за те, що зробити не вдалося. Наша політична сила не брала участі в призначенні цього уряду, і ми не будемо брати участі у його відставці», – сказав Порошенко.

Він зазначив, що Зеленський і його команда не впорались із жодною з криз, які відбувались з початку року.

«Те, що відбувається – це, звичайно, сором. І щодо соціального захисту людей - і це не тільки пенсії. І щодо рівня безпеки - і це не тільки прийняття літака з Уханя в Нові Санжари. І не тільки 18 лютого - просто реакція на те, що відбувся початок наступу російської армії, втрата двох опорних пунктів - і відповідь яка? Подивитися в очі Путіну, продовжити розведення. В день, коли наші представники зустрічаються в Мінську, у нас постраждали 8 наших воїнів: один героїчно загинув, сімох поранено. Влада повинна дати адекватні відповіді на ці виклики. Відставка якихось осіб - це не є адекватна відповідь», – наголосив Порошенко.

Він підкреслив, що жодні кандидатури на посаду прем’єр-міністра або міністрів народним депутатам досі не презентовані.

«Мені невідомо про жодні кандидатури. Ніхто не знає, для чого, що буде обговорюватися і які є кандидатури. Все робиться «під ковдрою». Звичайно, про прозорість, про обговорення мова не йде. Чому? Тому що кого ти до цієї колони не притули, це все одно буде Зеленський. Я думаю, що це є велика проблема, і це точно не спосіб для вирішення викликів і загроз», – зауважив лідер «Європейської солідарності».

Порошенко звернув увагу на те, що Зеленський своїми діями підриває міжнародну коаліцію підтримки України і послаблює відповідальність Путіна за агресію проти України.

«Що має робити держава, коли є зовнішні виклики і загрози? Бо розвалюється коаліція на підтримку України. Є загроза, що частина лідерів світу поїде в Росію на так зване святкування 75-ої річниці «великой победы». І в цій ситуації потрібно об’єднувати українців, треба збирати лідерів політичних сил, треба обговорювати плани, що буде робитися далі. Поки цього не буде, будь-які косметичні зміни ні до чого не призведуть», – підкреслив Порошенко.

«Краще б зайнялися вирішенням соціальних проблем. Ухвалити зміни до бюджету, ми їх подамо, ухвалити постанову уряду, яка забезпечить захист найменш захищених верств населення. Є для цього гроші. Ми робили це в набагато більш жорстких умовах. Забезпечити пріоритет на фінансування армії для того, щоб не було до 30% рівня комплектації бойових бригад, які знаходяться в зоні операції об’єднаних сил. Нарешті почути відповіді», – порадив Порошенко.

Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні обговорюють можливу відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Проте 2 березня Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав.

Сьогодні, 3 березня, зустріч Зеленського із «слугами» перенеслася через те, що кандидатури у новому складі уряду ще не погоджені.

«Слуги народу» отримали від Офісу Зеленського інструкцію, як вщент розкритикувати уряд.

«Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента повідомляв, що на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.

Також ЗМІ назвали три кандидатури на пост міністра оборони України.

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