Уряд призначив нового тимчасового керівника Державної митної служби



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На сьогоднішньому засідання уряд звільнив Ігоря Муратова від виконання обов'язків голови Державної митної служби України

Новим тимчасовим головою Державної митної служби став Андрій Павловський, який працював на посаді заступника керівника цього ж відомства

Кабінет міністрів призначив 19 серпня новим тимчасовим головою Державної митної служби України Андрія Павловського, який працював на посаді заступника керівника цього ж відомства. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що на сьогоднішньому засідання уряд звільнив Ігоря Муратова від виконання обов'язків голови Державної митної служби України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів призначив Ігоря Муратова тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної митної служби 24 квітня 2020 року. Це сталося після того, як уряд звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби. Також під час засідання були звільнені заступники Нефедова - Роберт Зелді, Денис Шендрик і Сергій Пєтухов.

Нефьодов очолював Державну митну службу з липня 2019 року після того, як він виграв конкурс.