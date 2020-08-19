Уряд учетверо зменшив вартість разових е-віз для в'їзду в Україну



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Раніше консульський збір за оформлення одноразової е-візи для в'їзду в Україну становив $85

Тепер електронна віза в Україну коштує $20

Кабмін знизив вартість разових е-віз для в'їзду в Україну до $20 з $85 та скоротив терміни їх отримання.

Кабмін ухвалив проєкт постанови «Про внесення змін до Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» на засіданні у середу.

Згідно з текстом постанови, за оформлення разової електронної візи для в'їзду в Україну справлятиметься консульський збір за тарифною ставкою $20.

За оформлення дворазової е-візи консульський збір становитиме $30.

У постанові також зазначається, що строк оформлення е-візи становитиме один робочий день у терміновому порядку та три робочі дні у звичайному.

У пояснювальній записці до проєкту постанови йдеться, що запропоновані спрощення дозволять збільшити попит на е-візи у 2-2,5 рази. При цьому прогнозовані суми консульських зборів сягають $3 млн щорічно.

Крім того, зазначається, що удосконалення візових процедур сприятиме розвитку багатосекторального співробітництва, активізації економічної співпраці з іноземними партнерами, перезавантаженню національної туристичної галузі та залученню іноземних інвестицій.

Раніше консульський збір за оформлення одноразової е-візи для в'їзду в Україну становив $85. При цьому, станом на сьогодні, Міністерство закордонних справ видає е-візи громадянам 48 країн.

Також нагадаємо, що МЗС України заявляє, що починає видавати електронні візи для громадян Індії, Південної Африки та Філіппін.