Мер Умані проти хасидів: Держава повинна взяти сміливість і повідомити Ізраїль: їхати не треба!

Мер Умані Олександр Цебрій фото: facebook

Міський голова ночує під Офісом президента: піар перед виборами чи турбота про людей?

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала уряди країн більше не запроваджувати карантин через пандемію коронавірусу. Відповідну заяву зробила головна епідеміолог ВООЗ Марія Ван Керкхове.

Зазначимо, що на початку пандемії, коли закриття кордонів з Китаєм могло різко стримати масштаби епідемії, ВООЗ активно закликала цього не робити, пускати туристів з Китаю в усі країни і не провокувати «нерівність». Нині ж Ван Керкхове заявила про неприпустимість карантинів за другої і всіх подальших хвиль Covid-19, оскільки економічні наслідки таких обмежень набагато гірші за епідеміологічні.

В Україні є люди готові нині посперечатись зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Наприклад, мер Умані на Черкащині Олександр Цебрій переконаний, що у питанні відкриття кордонів (у його випадку – міста) варто зробити пріоритетним не економічний, а медичний підхід. Міський голова приїхав до Києва, переночував під Офісом президента і сьогодні продовжував перебувати під будівлею на Банковій, аби дочекатися на президента та переконати його не допустити хасидів до його міста. На думку Цебрія, саме так можна запобігти сплеску коронавірусної інфекції.

Олександр Цебрій ночує під стінами Офісу президента

За словами міського голови Умані, він виступає проти приїзду в період карантину іноземних паломників з «червоної зони», де найбільше заражених Covid-19. За даними мера, попри всі заклики вже 300-400 хасидів прибуло в Умань.

Ще вчора уряд підтримав рішення про обмеження на відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування Рош га-Шана. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – це була ініціатива його відомства. Аваков зазначив, що щороку до Умані приїздить від 30-50 тис. хасидів з різних країн, які протягом трьох днів святкують та проводять різні релігійні обряди, відвідують святі місця. Такий формат масового заходу під час пандемії створює величезні ризики розповсюдження вірусу не лише для учасників заходу, а і для місцевого населення.

Очільник МВС додав, що аналогічної домовленості Міністерство внутрішніх справ досягло із представниками Української православної церкви та Православної церкви Московського патріархату, які відмовилися від проведення Хресних ходів через пандемію. Тому урядовець сподівається на розуміння в цьому питанні і представників хасидської релігійної спільноти. Аваков також запевнив, що МВС забезпечить усі технічні заходи для здійснення карантинних обмежень в Умані.

Попри це рішення уряду для мера Умані звучить непереконливо – бо це не «скасування», якого він вимагає. Відтак Цебрій продовжує засмагати на Банковій в очікуванні президента. Цебрій переконаний: уманчани одноголосно підтримують його ініціативу. Таке переконання спирається на результати опитування, яке сам мер міста називає «соціологічним»: каже, провів опитування, «у якому взяли участь 20 тис. людей», у себе на сторінці у Facebook, і 94% респондентів висловилися за заборону в’їзду хасидів. «Подивіться на мою сторінку – там купа коментарів із проханням не допустити цього!», – запевнив мер Умані в інтерв’ю «Главкому».

«Главком» виконав рекомендацію міського голови і, відверто кажучи, з’ясував трохи іншу картину. Далеко не всі користувачі соцмережі, на яких орієнтується віднедавна член партії «Пропозиція» Цебрій, у захваті від його ініціативи з ночівлею під Офісом президента...

Пане Цебрій, ви добиваєтесь того, щоб до Умані цьогоріч не приїздили хасиди. Разом з цим, наприклад, Одеса не поспішає закривати свої двері для туристів. Хоча там ситуація з коронавірусом набагато тривожніша. У дилемі «здоров’я чи гроші» ви робите вибір на користь…

Якщо обирати між здоров’ям і життям уманчан та грошима, то я оберу перше.

Якщо вже говорити про гроші, то минулорічні надходження від паломництва до міського бюджету становили 7,5 млн, тоді як витратна частина лише на прибирання сміття — 2,5 млн грн. Тому давайте ми економіку відсунемо на другий план. У мене питання: скільки коштує життя уманчанина? Скільки коштує здоров’я будь-якої дитини? Я за Одесу не можу підписуватися, там є свій міський голова, хай він за це відповідає.

Уманчани не хочуть сидіти знову на карантині. Якщо тільки буде спалах коронавірусу, знову ж почнеться жорсткий карантин, і підприємства працювати не будуть. Хто від цього виграє? У людей вже немає коштів сидіти на карантині, люди хочуть всі працювати. Якщо ми пустимо у місто 20 тисяч людей з червоної зони (без прив’язки до будь-якої релігійної течії), хто потім буде допомагати лікувати уманчан?

До речі, де лікуються уманчани з коронавірусною інфекцією? Це міська лікарня чи обласна?

Уманська міська лікарня є опорною, там у нас є інфекційне відділення, де лікуються саме пацієнти з Сovid-19. У нас у відділеннях 14 ліжок для інфікованих. На сьогодні у місті 11 інфікованих людей і ще двоє під підозрою. І це ще ніхто не приїжджав до Умані.

Як ви вважаєте, чи всі уманчани підтримають вашу ініціативу, чи вони все-таки спробують дати можливість заїхати хасидам: щоб здати їм квартиру, годувати у своєму ресторанчику тощо.

Усі заходи, які можуть бути запроваджені містом, будуть визначені рішеннями міської ради, але я не підтримую ситуації, коли держава самоусувається від вирішення цього питання. Якщо люди приїдуть з іншої країни, і потім не зможуть заїхати в місто, то це буде ненормально. Як так: вони купили квиток, купили тур, і при в’їзді в місто Умань їх не будуть пускати?.. Тому держава повинна взяти сміливість і відповідальність і повідомити цим людям, особливо державу Ізраїль, що на період карантину, в’їзд на території повинен бути обмежений від людей з червоної зони.

До слова, настрій уманчан відповідний, у соцмережах я проводив опитування — 94% категорично проти традиційного проведення Рош га-Шана. Свято має відбутися, але не традиційним способом з масовим відвідуванням паломників міста Умань.

Скільки коштував Умані жорсткий карантин?

Я можу сказати, скільки коштували протиепідеміологічні засоби – 15 млн грн з нашого міського бюджету ми виплатили. І кожен лікар, який у нас працює з інфікованими на Covid-19, отримує 10 тис. грн з міського бюджету. Це стаття витрат, яку ми не прогнозували на початку року. Я дуже не хочу, всі уманчани не хочуть, щоб ми надалі витрачали такі колосальні кошти на приборкання коронавірусу. Для того, щоб цього не було, варто обмежити в’їзд іноземців з червоної зони на територію міста у період карантину.

Основний фінансовий вантаж ліг на місцевий бюджет. І місто Умань не унікальне, така ситуація по всій Україні, щоб ви розуміли.

Ви вчора приїхали під Офіс президента. Чи намагалися ви якось перед тим зв’язатися телефоном з кимось на Банковій, чи відбулось якесь спілкування?

Абсолютно ніякого не було спілкування, я не планував їхати в Київ.

До вас станом на сьогодні хтось вийшов, хтосьм зателефонував?

Ні.

Скільки ви маєте намір знаходитися під Офісом президента?

Я буду чекати, поки пан президент не знайде час і не поспілкується зі мною. Можливо, він зайнятий. Я буду чекати. На мене сподіваються всі уманчани, у мене іншого варіанту немає.

Наталія Сокирчук, «Главком»