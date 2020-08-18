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    Економіка та фінанси

    Рахункова палата повідомила, скільки грошей недоотримав державний бюджет

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    Пацкан повідомив про зниження реального ВВП на 6,7% у першому півріччі 2020 року - Рахункова палата повідомила, скільки грошей недоотримав державний бюджет
    Пацкан повідомив про зниження реального ВВП на 6,7% у першому півріччі 2020 року

    У першому півріччі 2020 року план доходів недовиконаний на 38 мільярдів гривень, план видатків — на 51 мільярд - голова Рахункової палати

    План доходів державного бюджету у першому півріччі 2020 року недовиконаний на 38 мільярдів гривень, план видатків — на 51 мільярд. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

    Пацкан відзначив поглиблення негативних тенденцій в економіці у першому півріччі 2020 року: зниження реального ВВП на 6,7% (за оцінкою фахівців Рахункової палати), випуску промислової продукції — на 8,3%, а також зменшення кредитування і відплив прямих іноземних інвестицій.

    За підрахунками голови Рахункової палати, план на доходи держбюджету не виконано на 38 млрд грн, або на 7,8%.

    «Лише внаслідок зменшення у I півріччі імпорту на 19,7% недоотримано 14 млрд грн доходів. План видатків державного бюджету не виконано на 51 млрд грн», - стверджує Пацкан,

    Зі слів голови Рахункової палати, витрати на погашення й обслуговування державного боргу становили 220 млрд грн, або майже третину загальних витрат держбюджету у I півріччі 2020 року.

    За словами Пацкана, на невиконання плану надходження вплинуло низька якість прогнозу макроекономічних показників.

    Так, уряд наприкінці березня змінило прогноз середнього обмінного курсу гривні з 27 до 30 грн за долар. Однак фактично в січні-червні середній обмінний курс становив 25,98 грн за долар, тобто на 13,4% менше за прогнозний. За рахунок цього недоотримано 25,5 млрд грн доходів.

    Нагадаємо, доходи держбюджету на 2020 рік визначені в розмірі 975,83 млрд грн, витрати - 1,266 трлн грн.

    бюджет Держбюджет ВВП Валерій Пацкан уряд Рахункова палата
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