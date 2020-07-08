Уряд України хоче закуповувати гречку в резерв



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Цього року в Україні гречкою засіяно 74 тис. га

Кабмін міністрів України має намір закуповувати гречку в резерв. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

«Так, цього року гречкою засіяли на 10 тис. га більше - 74 тис. га. Проте необхідно, щоб почали закуповувати в резерв. Поки ми працюємо над корпоративним управлінням. Поки є запитання до ДПЗКУ (Державній продовольчо-зерновій корпорації України. – Ред.), Аграрного фонду», - сказав він в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

При цьому Петрашко зазначив, що міністерство опрацьовує способи, як це зробити прозоро.

«Опрацьовуємо, як це зробити прозоро, щоб уникнути зловживань, як це було в минулі періоди», - сказав глава Мінекономіки.

Як повідомлялося, у квітні 2020 року порівняно з березнем цього року середні споживчі ціни на крупи гречані зросли на 17,99 %. Серед 53 найменувань товарів та послуг, споживчі ціни яких відстежуються Держстатом помісячно, цей показник поступається лише цибулі ріпчастій (+65,26 %).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України з 18 травня регулює ціни на товари, які мають істотну соціальну значущість і товари протиепідемічного призначення.