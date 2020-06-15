Експерти назвали ТОП-3 продуктів, які допомагають надовго залишатися молодими і красивими



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Продукти, які покривають максимум потреб організму в поживних речовинах, сповільнюють старіння і допомагають залишатися молодими і красивими

Гречка - незамінне джерело заліза і антиоксидантів

Горіхи, гранат і гречка мають високу концентрацію вітамінів, нутрієнтів, мінералів, органічних кислот і антиоксидантів. І при цьому коштують значно дешеше, ніж такі суперфуди як ягоди годжі, насіння Чіа, спіруліна. Про секрет їх ефективності розкажуть експерти «Корисної програми», що вийде на каналі Інтер 16 червня о 10:00.

«Ці продукти – одні з кращих в списку найбільш доступних суперфудів, – розповідає дієтолог Борис Скачко. – Горіхи, наприклад, джерело корисних жирів і мінералів. Вони підвищують рівень антиоксидантів в крові, знижують ризик появи атеросклерозу і мають протизапальні властивості. Гречку прирівнюють до суперфуду, оскільки насичення після неї відбувається миттєво, при цьому відчуття ситості залишається на тривалий час. З усіх злаків гречка - незамінне джерело заліза і антиоксидантів, тому її рекомендують включати в раціон всім, хто хворіє на анемію. І, нарешті, незамінне джерело вітамінів і антиоксидантів - гранат! Він підвищує рівень гемоглобіну, регулює травлення, а також дуже важливий для здоров'я серця. Додайте в свій раціон ці продукти і будьте здорові!»

Експерти також розкажуть, як правильно вживати горіхи, гречку і гранат і на що звертати увагу при покупці, який з цих продуктів стане лідером рейтингу і буде названий найкориснішим чим цінні екзотичні суперфуди - насіння Чіа, спіруліна, ягоди годжі, і які дієтичні страви можна приготувати з суперфудів.

В інших спецвипусках «Корисної програми» можна буде дізнатися, які продукти корисні для чоловічого здоров'я, які продукти володіють протизапальними властивостями, про найпопулярніші страви для святкового столу, корисні цитрусові

Нагадаємо, раніше на «Інтері» вийшов спецвипуск «Корисної програми», присвячений ТОП-3 продуктам проти целюліту. У боротьбі з ним багато жінок зазнають поразки - ні масаж, ні салонні процедури часто не приносять переконливих результатів. А вся справа в тому, що перемогти «апельсинову корочку» здатні тільки спорт і правильне харчування. Ведучий Олександр Лук'яненко і експерти проекту розповіли, які продукти вживати і як правильно харчуватися, щоб зменшити прояви целюліту або назавжди позбутися від цієї «неприємності».