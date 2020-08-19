Уряд виділить додатково понад 100 млн грн для завершення реконструкції аеропорту «Одеса»



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Ремонт в Одеському аеропорту мав завершитися ще у 2019 році

Кабмін планує виділити ще 117 млн грн. для пришвидшення ремонту злітної смуги

Кабінет міністрів планує додатково виділити 117 мільйонів гривень для пришвидшення реконструкції злітної смуги аеропорту «Одеса». Про це повідомив прем’єр міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Уряд напрацював рішення, що дозволить пришвидшити завершення реконструкції злітної смуги аеропорту «Одеса», яка вже перебуває на завершальній стадії. Буде додатково виділено 117 мільйонів на проєктно-кошторисну документацію», - повідомив прем’єр.

Також Шмигаль зазначив, що запропонує включити до державної цільової програми розвитку аеропортів можливість щодо проєктування будівництва аеропорту «Мукачево».

Нагадаємо, у грудні Генеральна прокуратура та співробітники економічної безпеки СБУ провели обшуки на території міжнародного аеропорту «Одеса» та офісних приміщеннях підприємців-підрядників, які виконували ремонт аеропорту.

Правоохоронці шукали докази завищення обсягів та вартості ремонтних робіт на території аеропорту, яке могло призвести до незаконного прибутку на суму понад 11 млн грн.

У 2018 році тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що реконструкцію міжнародного аеропорту «Одеса» планують повністю завершити до 2019 року.

Як повідомлялося 15 червня, аеропорт «Одеса» відновив авіарейси до Берліна, Будапешта і Мінська.