З Одеси до Львова чи Києва. Укрзалізниця призначила додаткові потяги до Дня Незалежності



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Поїзд №168/167 Львів — Одеса в обох напрямках здійснить рейси 22, 24, 26, 28 та 30 серпня

Квитки на додаткові потяги можна буде придбати на сайті чи у касах

Укрзалізниця призначила два додаткові поїзди до Дня Незалежності. Вони відправляться з Одеси до Львова та Києва.

Зокрема, 22 та 24 серпня в обох напрямках здійснить рейси поїзд та №224/223 Одеса — Київ. З Києва відправлення о 08:06 та прибуття до Одеси о 18:18. Відправлення з Одеси об 11:03 та прибуття до Києва о 20:31.

Поїзд №168/167 Львів — Одеса в обох напрямках здійснить рейси 22, 24, 26, 28 та 30 серпня. Відправлення зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. У зворотному напрямку відправлення о 10:16 та прибуття до Львова о 21:05.

Квитки незабаром можна буде придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

У компанії нагадують, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу.

«Також посилено обробку постільної білизни під час прання. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд», - заспокоюють пасажирів працівники Укрзалізниці.

Перевізник нагадує, що для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. «З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах», - йдеться в повідомленні.