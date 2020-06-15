Аеропорт Одеси відновив авіарейси до Берліна, Будапешта і Мінська



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна відновлює міжнародне авіасполучення Фото: Укрінформ

Міжнародні авіарейси в Україні не виконувались кілька місяців через карантин

Сьогодні, 15 червня, адміністрація Одеського аеропорту поновила регулярні авіарейси до Берліна, Будапешта та Мінська, які не виконувались протягом кількох місяців через введення урядом карантинних заходів у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту на своїй сторінці в Facebook.

«Публікуємо розклад рейсів на період з 15 по 28 червня 2020 року. Зокрема, авіакомпанія Belavia: напрямок - Мінськ, рейси виконуватимуться щодня; авіакомпанія Wizz Air: напрямок - Берлін, щосереди та щонеділі; авіакомпанія Wizz Air: напрямок - Будапешт, рейси виконуватимуться щопонеділка та щоп’ятниці», - йдеться в повідомленні.

В аеропорту також уточнили, що в умовах адаптивного карантину авіакомпанії Windrose та Міжнародні авіалінії України виконують регулярні рейси Київ-Одеса-Київ.

Пресслужба аеропорту нагадала, що для в'їзду іноземців в Україну (крім дипломатів та тих, хто не має посвідки на проживання в Україні) необхідно мати в наявності страховий поліс, який компенсує витрати, пов'язані з обсервацією і лікуванням в разі інфікування коронавірусом.

Обов’язковій обсервації підлягають лише ті особи, що перетинають кордон та прибувають з країн або є громадянами (підданими) країн із значним поширенням Covid-19 (кількість активних випадків захворювання становить понад 40 осіб на 100 тис. чол.), додали в міжнародному аеропорту.

Сьогодні Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список країн зі значним поширенням коронавірусної хвороби Covid-19. У списку 50 країн перебувають у «червоній» зоні.

Із понеділка, 15 червня, відновиться міжнародне авіасполучення у 13 українських аеропортах. 12 червня 2020 року, уряд прийняв постанову № 477, якою виключив з переліку тимчасово закритих пунктів пропуску 15 міжнародних аеропортів.



