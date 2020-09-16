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    Економіка та фінанси

    Уряд вирішив передати костел Святого Миколая у Києві релігійній громаді

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    До моменту переїзду &laquo;Національний будинок органної та камерної музики України&raquo; користуватиметься костелом спільно з релігійною громадою - Уряд вирішив передати костел Святого Миколая у Києві релігійній громаді
    До моменту переїзду «Національний будинок органної та камерної музики України» користуватиметься костелом спільно з релігійною громадою

    Національний будинок органної та камерної музики переїде до «Будинку музики», що мають збудувати до 2023 року

    Кабінет міністрів на засіданні 16 вересня схвалив будівництво у Києві «Будинку музики» до кінця 2023 року.

    «Кабінет міністрів прийняв розпорядження «Деякі питання реалізації указу президента України № 329/2020 від 18 серпня 2020 року «Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму». Згідно з документом, Міністерство культури та інформаційної політики має до кінця 2023 року реалізувати проект будівництва в Києві «Будинку музики» та перемістити до нього державне підприємство «Національний будинок органної та камерної музики України», – йдеться в повідомленні пресслужби Мінкультури.

    Уряд доручив Міністерству культури також передати в постійне безоплатне користування релігійній організації «Релігійна громада Парафія Святого Миколая Київсько-Житомирської Дієцезії Римсько-Католицької Церкви у м. Києві» будівлю костелу Святого Миколая (вул. Велика Васильківська, 75).

    У Кабміні вирішили, що до моменту переїзду в новий «Будинок музики» державне підприємство «Національний будинок органної та камерної музики України» користуватиметься костелом спільно з релігійною громадою.

    «Процес роботи ДП «Національний будинок органної та камерної музики України» у цей період не зміниться - репетиційний процес і концертна діяльність відбуватиметься за розкладом», – йдеться у повідомленні.

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