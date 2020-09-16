У столиці офіційно завершився купальний сезон, рятувальники вже не працюють
Міська влада закликала киян відвідувати офіційні пляжі тільки як зони відпочинку
У Києві з вівторка, 15 вересня, завершився купальний сезон. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
У відомстві заявили, що рятувальники Kyiv Lifeguard Service також завершили сезонну роботу на муніципальних пляжах у зв'язку з чим людям радять відвідувати офіційні пляжі тільки як зони відпочинку.
У КМДА додали, що протягом літнього сезону лайфгарди комунального підприємства «Плесо» на водних об'єктах Києва врятували 84 людини. Найчастіше надзвичайна ситуація виникала на тлі вживання алкогольних напоїв і через купання в не призначених для цього місцях. Середній вік врятованих - 27 років.
Нагадаємо, що 7 вересня в Києві червоні прапорці (не купатися) встановили на всіх 14 муніципальних пляжах. Причиною заборони стало погіршення показників води через опади та аномальну спеку.
Як повідомлялося на початку вересня, вода у Дніпрі різко погіршилась: не можна було купатися на усіх столичних пляжах.