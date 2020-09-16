Тепер у додатку «Дія» з’явиться ідентифікаційний код та довідка переселенця



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Уряд затвердив постанову про створення у додатку «Дія» електронного ідентифікаційного коду та довідки переселенця

Кабмін збільшив кількість функцій е-паспорта

Кабінет міністрів розширив сфери можливого застосування електронних документів, зокрема паспортів. Відповідне рішення ухвалили під час засідання 16 вересня.

Постанова уряду передбачає, що документами із додатка «Дія» можна буде користуватися під час:

надання послуг поштового звʼязку;

проведення банківських операцій;

підтвердження віку під час придбання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин або тютюнових виробів;

надання послуг з медичного обслуговування;

надання готельних послуг;

надання телекомунікаційних послуг;

предʼявлення документів на вимогу уповноваженої особи під час відвідування адміністративних будівель;

надання адміністративних послуг;

повернення сплачених за товар коштів.

Також віцепрем’єр та міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що уряд затвердив постанову про створення у додатку «Дія» електронного ідентифікаційного коду та довідки переселенця.

«На Кабміні легалізували електронну довідку ВПО (внутрішньо переміщені особи). На жаль, це кілька мільйонів людей. Зробимо все, щоб спростити бюрократію для отримання послуг. Тепер електронна довідка ВПО буде в «Дії» (теж на презентації в жовтні)», – зазначив він.

Нагадаємо, що українцям можуть дозволити авіаперельоти з е-паспортом у додатку «Дія».