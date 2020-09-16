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    Економіка та фінанси

    Водії отримають права нового зразка

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    У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу з'явиться відмітка про екологічну норму - Водії отримають права нового зразка
    У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу з'явиться відмітка про екологічну норму

    На правах з'являться позначки про групу крові, резус-фактор та відмітку про згоду на посмертне донорство

    Кабінет міністрів України вводить водійські права нового зразка. Відповідну постанову урядовці прийняли на засіданні 16 вересня.

    Зазначається, що на правах з'являться нові позначки.

    У правах з письмової згоди власника пропонується розміщувати інформацію про групу крові та резус-фактор, а також відмітку в разі згоди на посмертне донорство.

    Водій може у майбутньому відмовитися від інформації у документі про групу крові і згоду на посмертне донорство, тоді він матиме змогу замінити права на аналогічні без відміток.

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    Крім того, у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу з'явиться відмітка про екологічну норму (наприклад, Євро-6).

    Наголошується, що усі національні і міжнародні водійські права видані раніше будуть дійсні протягом всього строку.

    Нагадаємо, в липні водійські права почали видавати за новими правилами. Зокрема, фото-, відеофіксація здійснюється з початку кожного іспиту і ведеться безперервно до його завершення. А результати іспиту можна оскаржити протягом 10 днів.

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