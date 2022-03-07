Уряд запровадив низку пільг для бізнесу на час воєнного стану: деталі

Український бізнес зможе й надалі продовжувати роботу за підтримки уряду

На виконання доручення президента Володимира Зеленського уряд сформував пакет рішень, які мають підтримати український бізнес від час війни. Про це у своєму зверненні повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Автор: Главком

«Перше, ми звільнимо від сплати ЄСВ (єдиний соціальний внесок) фізичних осіб-підприємців першої та другої групи на час воєнного стану та протягом року після його завершення.

Друге, звільнимо підприємства та фізичних осіб-підприємців третьої групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав ЗСУ, інших збройних формувань (в т.ч. територіальної оборони). Збір буде сплачено за рахунок держави.

Третє, відтерміновуємо сплату податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити.

Четверте, буде відтерміновано впровадження РРО (реєстратори розрахункових операцій) для всіх фізичних осіб-підприємців.

П’яте, Уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду у всіх питаннях, крім регулювання цін та контролю за ціноутворення. Також вже встановлено мораторій на проведення перевірок всіх видів для бізнесу», – наголосив Шмигаль.

«Всі рішення, необхідні для того, аби цей пакет підтримки запрацював, уже ухвалено, або будуть ухвалені органами влади найближчим часом», – резюмував очільник уряду.