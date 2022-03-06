Росія має бути економічно ізольована від світу – Конгрес українців Канади

На жаль, ми не встигли відгородитись від росії стіною

Триває одинадцята доба відкритої війни Росії проти України

Наші співвітчизники за кордоном, зокрема Конгрес українців Канади, вимагають повної ізоляції Росії, через її вторгнення на територію України.

Як повідомляє Guildhall, президент Конгресу Олександра Чижій заявила, що в умовах російського вторгнення в Україну Захід повинен задіяти повне торгове ембарго та привести РФ до міжнародної ізоляції. Російський режим має розглядатися як вигнанець і бути повалений.

«Позиція Українсько-канадського конгресу щодо російських санкцій є простою. Ми підтримуємо швидкі та жорсткі санкції, запроваджені Канадою та нашими міжнародними союзниками після геноцидного вторгнення Росії в Україну. Ми закликаємо всіх до запровадження повного торговельного ембарго щодо Росії та повної ізоляції Росії від міжнародної спільноти. Злочинний російський режим, який загрожує всьому світу, має вважатися ізгоєм та повинен бути поваленим», – зазначила Голова Конгресу українців у Канади Олександра Чижій.

«Ми закликаємо всі транснаціональні компанії, які ведуть бізнес у Росії, закрити там свої представництва та утриматися від будь-яких угод із Росією чи у Росії. Будь-які гроші, які сплачуються у вигляді податків до Росії, – це гроші, які підживлюють російську військову машину. Ми вдячні та підтримуємо багато компаній, які вже ухвалили рішення покинути Росію», – йдеться у її заяві.

Нагадаємо, за даними Центру протидії дезінформації при РНБО України, Кремль знову планує провокації з використанням примусово мобілізованих жителів ОРДЛО.