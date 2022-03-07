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    Економіка та фінанси

    Названо області, де виплачуватимуть допомогу тим, хто втратив роботу через війну

    Українці вже можуть подавати заявки на отримання допомоги&nbsp; - Названо області, де виплачуватимуть допомогу тим, хто втратив роботу через війну
    Українці вже можуть подавати заявки на отримання допомоги 
    фото з відкритих джерел

    До переліку вже увійшли 12 областей та столиця

    Кабінет Міністрів затвердив перелік адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам, які втратили роботу через війну, в межах програми «єПідтримка».

    У застосунку «Дія» вже можна подавати заявку на отримання 6.5 тис. грн.

    Зокрема, як пише «Інтерфакс-Україна», згідно з розпорядженням уряду №204 від 6 березня, до переліку областей, де діятиме програма, увійшли області:

    1. Волинська
    2. Донецька
    3. Житомирська
    4. Запорізька
    5. Київська
    6. Луганська
    7. Миколаївська
    8. Одеська
    9. Сумська
    10. Харківська
    11. Херсонська
    12. Чернігівська
    13. та Київ.

    Як повідомлялося, уряд виділив на виплати одноразової матеріальної допомоги 21,5 млрд грн.

    Напередодні президент Володимир Зеленський звернувся до українських підприємців. Він закликав бізнес повернутися до роботи та продовжити виплати заробітних плат співробітникам.

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    Теги: Київ економіка фінанси уряд
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    Названо області, де виплачуватимуть допомогу тим, хто втратив роботу через війну