Названо області, де виплачуватимуть допомогу тим, хто втратив роботу через війну
До переліку вже увійшли 12 областей та столиця
Кабінет Міністрів затвердив перелік адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам, які втратили роботу через війну, в межах програми «єПідтримка».
У застосунку «Дія» вже можна подавати заявку на отримання 6.5 тис. грн.
Зокрема, як пише «Інтерфакс-Україна», згідно з розпорядженням уряду №204 від 6 березня, до переліку областей, де діятиме програма, увійшли області:
- Волинська
- Донецька
- Житомирська
- Запорізька
- Київська
- Луганська
- Миколаївська
- Одеська
- Сумська
- Харківська
- Херсонська
- Чернігівська
- та Київ.
Як повідомлялося, уряд виділив на виплати одноразової матеріальної допомоги 21,5 млрд грн.
Напередодні президент Володимир Зеленський звернувся до українських підприємців. Він закликав бізнес повернутися до роботи та продовжити виплати заробітних плат співробітникам.