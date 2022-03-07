Як бізнес підтримує Україну під час війни. Опитування
Більше половини українських фірм і компаній працюють навіть під час війни
52% українських компаній хоч і з обмеженнями, але працюють. Ще 27% призупинили, але хочуть відновлювати свою діяльність. Про це йдеться в опитуванні, яке провела Європейська бізнес асоціація.
Повідомляється також, що 63% компаній продовжують платити зарплату у повному обсязі, а 45% ще й здійснюють додаткові або авансові виплати. Лише 3% компаній були змушені скоротити зарплату, а 1% відправили працівників у неоплачувану відпустку, не платять зарплату або змушені звільняти працівників.
Більшість бізнесів підтримують армію чи територіальну оборону: 41% допомагають фінансово, 35% підтримують працівників, які захищають країну, 31% постачають продукти, 29% постачають послуги, 16% - ліки, 9% – засоби захисту та оборони.
Нагадаємо, днями Європейський союз офіційно вирішив відключити сім російських банків міжнародної системи платежів SWIFT. Банкам дали 10 днів на згортання SWIFT-операцій.
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до бізнесу та закликав надати допомогу містянам продуктами харчування, водою, предметами першої необхідності. «Це потрібно сьогодні людям, які перебувають в укритті, в метро, в лікарнях.