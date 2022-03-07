Як бізнес підтримує Україну під час війни. Опитування

Більше половини українських фірм і компаній працюють навіть під час війни

52% українських компаній хоч і з обмеженнями, але працюють. Ще 27% призупинили, але хочуть відновлювати свою діяльність. Про це йдеться в опитуванні, яке провела Європейська бізнес асоціація.

Повідомляється також, що 63% компаній продовжують платити зарплату у повному обсязі, а 45% ще й здійснюють додаткові або авансові виплати. Лише 3% компаній були змушені скоротити зарплату, а 1% відправили працівників у неоплачувану відпустку, не платять зарплату або змушені звільняти працівників.

Більшість бізнесів підтримують армію чи територіальну оборону: 41% допомагають фінансово, 35% підтримують працівників, які захищають країну, 31% постачають продукти, 29% постачають послуги, 16% - ліки, 9% – засоби захисту та оборони.

Як бізнес допомагає Україні під час війни

Нагадаємо, днями Європейський союз офіційно вирішив відключити сім російських банків міжнародної системи платежів SWIFT. Банкам дали 10 днів на згортання SWIFT-операцій.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до бізнесу та закликав надати допомогу містянам продуктами харчування, водою, предметами першої необхідності. «Це потрібно сьогодні людям, які перебувають в укритті, в метро, в лікарнях.