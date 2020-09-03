Уряд затвердив принципи реформування банків державного сектору

Держава має на меті вийти з капіталу ПриватБанку

Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду, повідомляє Мінфін.

Кабмін планує:

впровадити стратегії для кожного державного банку;

до 2025 року знизити частку держави в банківському секторі з 60% до 25% ;

; скоротити частку непрацюючих активів ( NPL ) на балансах держбанків;

) на балансах держбанків; захищати та підтримувати реалізацію реформи корпоративного управління з більшістю незалежних членів у наглядовій раді, з забезпеченням необхідного рівня підзвітності.

Уряд очікує, що банки державного сектору розпочнуть переговори з фінансовими радниками для визначення дорожньої карти та стратегії продажу для досягнення зниження частки держави до грудня 2021 року.

Міжнародна фінансова корпорація Світового банку вже схвалила надання позики Укргазбанку, яка буде конвертована в додатковий капітал банку. В подальшому банк має бути приватизований.

Створюються передумови для забезпечення вступу міжнародних фінансових організацій (МФО) до капіталу Ощадбанку до кінця 2020 року. Ці умови включають декілька факторів, таких як позбавлення державної гарантії вкладів Ощадбанку та приєднання до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (жовтень 2020 року). Очікується, що участь МФО у капіталі Ощадбанку призведе до мажоритарної або повної приватизації банку до кінця 2025 року.

Держава має на меті вийти з капіталу ПриватБанку (продаж 100%).

Для Укрексімбанку держава прагне знайти міноритарного інвестора на 5-річному горизонті з потенційною приватизацією в довгостроковій перспективі.

«Сьогодні, коли реформа корпоративного управління банків державного сектору в Україні фактично завершена, ми оновили та посилили стратегічні принципи реформування банків державного сектору, для забезпечення чіткого розуміння цілей для нових наглядових рад та правління, досягнення, яких від них очікує акціонер», - зауважив заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.