Садовий попросив грошей з «коронавірусного» фонду для шкіл і дитсадків



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Львів ще не отримав жодних коштів з державного Фонду боротьби з Covid-19, який був створений для фінансування додаткових видатків на охорону здоров’я

Мер Львова заявив, що для закупівлі засобів індивідуального захисту та антисептиків для освітніх закладів не вистачає майже 22 млн грн

Мер Львова Андрій Садовий направив листа прем'єру Денису Шмигалю та керівнику Міносвіти Сергію Шкарлету з проханням виділити з державного Фонду боротьби з Covid-19 майже 22 млн грн на закупівлю засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів для закладів освіти міста. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Для організації безпеки працівників, учнів та вихованців закладів освіти м. Львова з міського бюджету було додатково виділено кошти в сумі 15 033,100 тис. грн. Однак провівши розрахунки на вересень-грудень 2020 року для закупівлі дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту, закладам освіти м. Львова необхідно додатково 21 897,100 тис. грн», - йдеться у листі.

Як зазначають у міськраді, ці кошти необхідні для профілактичної дезінфекції робочих зон у навчальних закладах, забезпечення педагогів засобами індивідуального захисту (медична маска, рукавиці, тощо), закупівлі рідких миючих засобів, одноразових паперових рушників, спиртовмісних антисептичних засобів тощо.

Також міські посадовці заявили, що Львів ще не отримав жодних коштів з державного Фонду боротьби з Covid-19, який був створений для фінансування додаткових видатків на охорону здоров’я та соціальних видатків, безпосередньо пов’язаних з епідемією коронавірусу.

Як повідомлялося, Шмигаль 1 вересня пояснив, що з держбюджету регіонам виділяється освітня субвенція, з якої місцеві органи влади можуть здійснювати закупівлю засобів індивідуального захисту, антисептиків тощо, але якщо таких коштів не вистачатиме, то Кабмін готовий виділити їх додатково або зробити перерозподіл за заявою власників навчальних закладів. “Власниками закладів є місцеві органи самоврядування і вони мали забезпечити їх усім необхідним. Ми це контролюємо», - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду, що на рахунках місцевих бюджетів є ще 8,5 млрд грн для забезпечення шкіл засобами захисту від коронавірусу.

Також Міністерство фінансів поінформувало, що станом на 1 вересня з Фонду боротьби з Covid-19 2020 року витратили 19,1 млрд грн із передбачених 66 млрд грн - це 29% від загальної суми.