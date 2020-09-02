Справа на 10 млрд грн: офшори Суркісів виграли у «Приватбанку» суд



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Печерський райсуд Києва задовільнив позов братів Суркісів проти «Приватбанку» щодо стягнення майже 10 млрд грн

Міністр юстиції назвав сьогоднішнє рішення суду «одним з найбільших зашкварів у історії судової влади України»

Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного «Приватбанку» про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (майже 10 млрд грн).

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

У відомстві заявили, що Міністерство фінансів не погоджуються з ухвалою та буде продовжувати захищати інтереси держави та банку. Наступним їхнім кроком буде підготовка апеляційної скарги на ухвалу.

Національний банк наголосив, що продовжить захищати законність рішень про націоналізацію «Приватбанку» та докладе всіх зусиль для того, щоб зберегти фінансову стабільність і не допустити втрати коштів платників податків.

«Ми вважаємо, що рішення про конвертацію коштів у 2016 році (bail-in) було справедливим і адекватним, з огляду на витрачені державою кошти для порятунку «Приватбанку» та фінансової системи», – йдеться у повідомленні.

За словами адвоката та радника «Приватбанку» Андрія Пожидаєва, якого цитує «Інтерфакс-Україна», банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть стягнути їх шляхом звернення до Національного банку України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що уряд не погоджується з ухвалою суду та оскаржить її в апеляційному суді.

«Зараз ми чекаємо на повний текст рішення, щоб сформувати юридичну позицію для апеляції. Ми вважаємо, що рішення Печерського суду ухвалене з порушенням норм процесуального законодавства, без розгляду справи по суті. Кабмін продовжить співпрацю з «Приватбанком» та Національним банком для захисту інтересів держави та всіх українців», – зазначив прем’єр.

Міністр юстиції Денис Малюська назвав сьогоднішнє рішення суду «одним з найбільших зашкварів у історії судової влади України» у виконанні судді Вовка.

«Звертаю увагу на можливі маніпуляції: компанії-позивачі та їх власники точно будуть поширювати інформацію про те, що правда за ними, що у них відібрали грошті та що ці гроші будуть витрачені на корисні для суспільства потреби. Це маніпуляція. Ключове інше – суд без розгляду справи по суті стягнув мільярди гривень з державного банку. Без встановлення того, чи дійсно ці кошти ПриватБанк винен, без встановлення того, чи не сплила давність, без встановлення будь-яких фактів у справі», – додав Малюська.

Раніше міністр Денис Малюська побачив «договорняк» між Суркісами та суддями у справі проти «Приватбанку».

Як повідомлялося, 14 серпня Печерський суд переніс на 2 вересня засідання у справі за позовом шести британських компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, проти «Приватбанку».

У квітні Апеляційний суд Києва відхилив скаргу державного «Приватбанку» на рішення Печерського райсуду про фактичне стягнення з банку 250 млн дол., які зберігалися на депозитах шести компаній, пов'язаних з бізнесменами Григорієм та Ігорем Суркісами в кіпрській філії «Приватбанку» до націоналізації.

Згідно з роз'ясненням суду, банк повинен виконати умови депозитних договорів, укладених з цими компаніями.

Водночас «Приватбанк» наполягає, що виконання договорів неможливо, оскільки депозити були конвертовані в капітал банку під час націоналізації як кошти, що належать особам, пов'язаним із ексвласниками «Приватбанку».

Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про входження держави в капітал «Приватбанку». У межах націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in і були обміняні на акції додаткової емісії банку.

Окружний адміністративний суд Києва 17 травня 2017 року визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з «Приватбанком» особами родини Суркісів, а також скасував накази тимчасового адміністратора «Приватбанку», які стосувалися рахунків фізосіб.

Родина Суркісів, а також пов'язані з ними особи подали 42 позови проти Національного банку України.