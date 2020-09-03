У Києві чоловік зі зброєю погрожував захопити банк (фото)



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Правоохоронці затримали зловмисника в одному з дворів поблизу банку Фото: Патрульна поліція Києва

Чоловік із пістолетом погрожував працівникам і відвідувачам банку

У середу, 2 вересня, поліція затримала чоловіка, який погрожував предметом, схожим на зброю, працівникам та відвідувачам банку.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Так, близько 15 години до поліції звернулася керівниця відділення банку на вулиці Симиренка та повідомила, що до банку зайшов невідомий чоловік, погрожував захопити установу, вийняв з сумки пістолет та направляв його на людей, після чого втік.

Відвідувачі та працівники банку детально описали чоловіка, автопатрулі вирушили розшукувати правопорушника. Невдовзі в одному з дворів поблизу місця події патрульні спільно з працівниками охоронної фірми помітили чоловіка, схожого за описом. Інспектори затримали громадянина. Під час поверхневої перевірки виявили у нього предмет, схожий на пістолет.

Пізніше чоловіка впізнали очевидці події.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції для вилучення предмета та надання правової кваліфікації діям чоловіка.

Нагадаємо, 3 серпня до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов чоловік і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

В результаті спецоперації «Бумеранг» під керівництвом Служби безпеки України правоохоронці затримали чоловіка.