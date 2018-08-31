Уряд збирається й надалі шукати компроміс з МВФ щодо ціни на газ



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Раніше Гройсман зазначав, що МВФ відкидають будь-які компроміси стосовно ціни на газ для населення

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що під час візиту місії Міжнародного валютного фонду буде обговорювати з ними питання пошуку компромісу стосовно підвищення ціни на газ.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

«Дискусія (щодо ціни на газ для населення ред.) важка. Вона йде з літа минулого року. Понад рік ми ситуацію утримували. Тепер будемо обговорювати питання з Місією МВФ, шукати компроміс, аби захистити громадян», — повідомив Гройсман.

Він також додав, що «знаходження компромісу дозволить продовжити фінансову співпрацю України з усім світом».

Раніше Володимир Гройсман зазначав, що МВФ відкидають будь-які компроміси стосовно ціни на газ для населення.

Напередодні уряд відклав рішення про підвищення цін на газ для населення до жовтня 2018 року. При цьому, уже дав доручення Мінфіну розпочати технічну підготовку до отримання траншу МВФ. Місія Міжнародного валютного фонду відвідає Київ у період з 6 по 19 вересня.

Нагадаємо, що наразі співпраця з Міжнародним валютним фондом не відбувається через відсутність компромісу з ключових вимог фонду до України для отримання траншу. А саме, мова йде про зрівняння цін на газ для населення та для промисловості, а також про збалансування державного бюджету України так, щоб дефіцит не перевищував 2,5% від ВВП.

28 серпня у Національному банку повідомили, що очікують на зарахування МВФ траншу у розмірі майже 2 мільярди доларів до кінця осені.