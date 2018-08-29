Уряд відклав підвищення ціни на газ до жовтня



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Ціни на газ для населення не будуть зростати до кінця вересня

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продовження спецзобов’язання Нафтогазу на продаж газу за зниженими цінами для потреб населення до 1 жовтня 2018 року.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів 29 серпня, передає «Інтерфакс-Україна» з посиланням на текст постанови.

Таким чином, ціни на газ для населення не будуть зростати до кінця вересня.

Спецзобов’язання для Нафтогазу полягають у тому, що компанія отримує право на закупівлю газу для потреб населення України за ціною, яка розраховується не за ринковими методами, а залежить від середньорічних цін на газ на європейському хабі.

Нагадаємо, що наразі співпраця з Міжнародним валютним фондом не відбувається через відсутність компромісу з ключових вимог фонду до України для отримання траншу. А саме, мова йде про зрівняння цін на газ для населення та для промисловості, а також про збалансування державного бюджету України так, щоб дефіцит не перевищував 2,5% від ВВП.

Напередодні у Мінсоцполітики запевнили: рішення про підвищення цін на газ поки немає.

Нагадаємо, що 23 серпня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що підвищення цін на газ для населення — це зобов'язання, яке взяла на себе Україна і яке має бути виконаним.

Також повідомлялося, що Кабмін ухвалив рішення видавати субсидію лише тим споживачам, що мають встановлені газові лічильники. Водночас, в уряді спростували цю інформацію та повідомили, що зняли з порядку денного розгляд цього рішення.

Як зазначається, на засіданні 22 серпня, Кабмін доручив виконувачці обов’язків міністра фінансів Оксані Маркаровій розпочати підготовку до отримання п’ятого траншу від МВФ. Зокрема, мова йде про процес підписання векселів на користь фонду, які необхідні для зарахування траншу.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду відвідає Київ у період з 6 по 19 вересня.

Наразі співпраця з Міжнародним валютним фондом не відбувається через відсутність компромісу з ключових вимог фонду до України для отримання траншу. А саме, йдеться про зрівняння цін на газ для населення та для промисловості, а також про збалансування державного бюджету України так, щоб дефіцит не перевищував 2,5% від ВВП.