Уряд зробив прогноз курсу долара на кінець року

У листопаді курс української валюти девальвував більш ніж на 3% і ще трохи знизиться у грудні

В уряді очікують, що на кінець року курс гривні до долара не перевищить 27,5 грн за долар. Про це йдеться у прогнозі Мінекономіки, опублікованому 6 грудня.

При цьому середньорічний курс очікується на рівні 27,4 гривні за долар.

Наприкінці 2022 року очікується курс 28,1 гривні за долар, середньорічний – 27,8 гривні за долар, на 2023 рік – 28,4 гривні за долар, середньорічний – 28,63 гривні за долар, на 2024 рік – 29 гривень за долар , середньорічний – 28,2 гривні за долар.

Зазначимо, що сьогодні котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,30 – 27,32 гривні.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 27,30 – 27,32 гривні;

Євро – 30,82 – 30,84 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,23 – 27,42 гривні. Євро купують за 30,64 гривні, продають за 30,99 гривні.

Станом на 6 грудня офіційний курс гривні становить 27,3 грн за долар. За листопад офіційний обмінний курс гривні девальвував на 3,2%, порівняно з кінцем жовтня.

Нагадаємо, в листопаді населення продало банкам $2,332 млрд готівкової та безготівкової валюти (у еквіваленті), а купило $2,698 млрд.

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