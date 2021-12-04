Українці купили рекордний обсяг валюти в листопаді

Загалом з початку року населення продало валюти на $23,451 млрд

Чиста купівля валюти фізичними особами склала $365 млн, що в понад 5,5 разів більше, ніж у жовтні

У листопаді населення продало банкам $2,332 млрд готівкової та безготівкової валюти (у еквіваленті), а купило $2,698 млрд. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За даними НБУ, чиста купівля валюти фізичними особами склала $365 млн, що в понад 5,5 разів більше, ніж у жовтні – $66 млн.

Загалом з початку року населення продало валюти на $23,451 млрд і купило на $22,103 млн. Чистий продаж склав $1,348 млрд.

У жовтні чиста купівля валюти населенням склала $66 млн, що в 11 разів більше, ніж у вересні - $6 млн.

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