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    Економіка та фінанси

    Українці купили рекордний обсяг валюти в листопаді

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    Загалом з початку року населення продало валюти на $23,451 млрд - Українці купили рекордний обсяг валюти в листопаді
    Загалом з початку року населення продало валюти на $23,451 млрд
    фото з відкритих джерел

    Чиста купівля валюти фізичними особами склала $365 млн, що в понад 5,5 разів більше, ніж у жовтні

    У листопаді населення продало банкам $2,332 млрд готівкової та безготівкової валюти (у еквіваленті), а купило $2,698 млрд. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    За даними НБУ, чиста купівля валюти фізичними особами склала $365 млн, що в понад 5,5 разів більше, ніж у жовтні – $66 млн.

    Загалом з початку року населення продало валюти на $23,451 млрд і купило на $22,103 млн. Чистий продаж склав $1,348 млрд.

    У жовтні чиста купівля валюти населенням склала $66 млн, що в 11 разів більше, ніж у вересні - $6 млн.

    Нагадаємо, долар пішов у ріст: динаміка курсу за два тижні.

    Також стало відомо, чому гривня зміцнюється і коли ситуація зміниться: пояснення доктора економічних наук.

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    Теги: курс валют валютні операції українці гривня населення НБУ
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    Українці купили рекордний обсяг валюти в листопаді