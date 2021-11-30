На гривню чекають важкі часи

Для підтримки курсу лише минулого тижня Нацбанк витратив близько $700 млн

Для підтримки курсу лише минулого тижня Нацбанк витратив близько $700 млн

Дешева гривня на руку експортерам, але не звичайним громадянам

Пам’ятаєте, як Зеленський тішився минулого тижня, що отримав черговий транш від МВФ, який так чекали аж з 2020 року?

Радість від $699 млн кредиту була настільки великою, що ніхто навіть не читав оновлений меморандум з МВФ, де гордо стоїть величний підпис Зеленського.

А даремно виборці Зеленського його не прочитали, бо там геть інше, аніж обіцяв Голобородько і під час виборів, і після. І щодо зарплат, і щодо тарифів…

А які глобальні плани були з використання цього кредиту: і дороги, і соціалка, і армія…

Але реальність виявилася геть іншою: після закритої наради у президента Нацбанк змінив свою політику.

При консервативному прогнозі у 23 гривні за долар, що було можливо з врахуванням макропоказників, золотовалютного резерву і інструментарію НБУ – було схвалене протилежне рішення, і гривня почала падіння.

Для підтримки курсу національної валюти лише минулого тижня НБУ витратив близько $700 млн – якраз щойно отриманий транш МВФ.

Падіння гривні зупинити не вдалося, і сьогодні НБУ знову спалював валютні резерви.

Та й розмови про неминучу війну та державний переворот лише посилюють паніку на ринку.

Дешева гривня, безумовно, на руку експортерам.

Але при двозначній інфляції, стрімкому рості цін на базові товари, послуги, енергоносії та комірне при фактично незмінних доходах населення – це лише поглибить соціальну кризу.

І банкіри чудово знають, що зірвати стоп-кран валютної стабільності легко, а от зупинити цей процес потім – дуже складно…

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Джерело: блог Володимира Омеляна

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