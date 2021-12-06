Долар стрімко росте. Курс валют на 6 грудня
НБУ підняв курс долара до максимуму з середини літа
Національний банк України (НБУ) на 6 грудня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2981 гривень за 1 долар (+0,0048 грн). При цьому курс долара на 3 грудня становить: 27,2933 гривень за 1 долар.
Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.298 грн за долар;
30.827 грн за євро;
36.246 грн за фунт стерлінгів.
Із 5 грудня курс долара виріс, інших валют - впав.