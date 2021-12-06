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    Економіка та фінанси

    Долар стрімко росте. Курс валют на 6 грудня

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    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,29 грн/долар - Долар стрімко росте. Курс валют на 6 грудня
    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,29 грн/долар
    фото з відкритих джерел

    НБУ підняв курс долара до максимуму з середини літа

    Офіційний курс гривні до долара на 6 грудня встановлено на рівні 27,29 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму з середини липня. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    Національний банк України (НБУ) на 6 грудня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2981 гривень за 1 долар (+0,0048 грн). При цьому курс долара на 3 грудня становить: 27,2933 гривень за 1 долар.

    Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

    27.298 грн за долар;

    30.827 грн за євро;

    36.246 грн за фунт стерлінгів.

    Із 5 грудня курс долара виріс, інших валют - впав.

    Теги: Національний банк курс валют банк Фунт Стерлінгів НБУ
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    Долар стрімко росте. Курс валют на 6 грудня