Долар стрімко росте. Курс валют на 6 грудня

НБУ підняв курс долара до максимуму з середини літа

Офіційний курс гривні до долара на 6 грудня встановлено на рівні 27,29 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму з середини липня. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України (НБУ) на 6 грудня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2981 гривень за 1 долар (+0,0048 грн). При цьому курс долара на 3 грудня становить: 27,2933 гривень за 1 долар.

Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.298 грн за долар;

30.827 грн за євро;

36.246 грн за фунт стерлінгів.

Із 5 грудня курс долара виріс, інших валют - впав.