Гривня за 25 тисяч: на аукціоні продають рідкісну монету (фото)

Монету було викарбувано в 1992 році

На аукціон виставили монету номіналом в одну гривню 1992 року карбування

В Україні на аукціоні продають рідкісну монету номіналом в одну гривню, яку викарбували на заготівлі п'ятикопієчної монети. Фото і опис монети опубліковані на сайті аукціону Violity.

Її ціна становить 24 999 гривень ($926,96).

Монета зроблена з нержавіючої сталі й не була реставрована. Її було викарбувано в далекому 1992 році. Автор стверджує, що її нинішній стан можна побачити на опублікованих фото.

«1 гривня 1992 2ААг на заготівлі 5 копійок (не магнітна) пробна», – йдеться в описі товару.

Аукціон триватиме до вечора 7 грудня.

Нагадаємо, Національний банк з 12 жовтня вводить у обіг нову пам’ятну медаль на честь 25-річчя заснування Конституційного Суду України. Раніше, з 17 серпня Національний банк увів у обіг чотири пам’ятні та одну інвестиційну монету, присвячені 30-річчю незалежності України.