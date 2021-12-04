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    Гривня за 25 тисяч: на аукціоні продають рідкісну монету (фото)

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    Монету було викарбувано в 1992 році - Гривня за 25 тисяч: на аукціоні продають рідкісну монету (фото)
    Монету було викарбувано в 1992 році
    фото: violity.com

    На аукціон виставили монету номіналом в одну гривню 1992 року карбування

    В Україні на аукціоні продають рідкісну монету номіналом в одну гривню, яку викарбували на заготівлі п'ятикопієчної монети. Фото і опис монети опубліковані на сайті аукціону Violity.

    Її ціна становить 24 999 гривень ($926,96).

    Монета зроблена з нержавіючої сталі й не була реставрована. Її було викарбувано в далекому 1992 році. Автор стверджує, що її нинішній стан можна побачити на опублікованих фото.

    «1 гривня 1992 2ААг на заготівлі 5 копійок (не магнітна) пробна», – йдеться в описі товару.

    Аукціон триватиме до вечора 7 грудня.

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    Гривня за 25 тисяч: на аукціоні продають рідкісну монету (фото)
    Гривня за 25 тисяч: на аукціоні продають рідкісну монету (фото)
    Гривня за 25 тисяч: на аукціоні продають рідкісну монету (фото)
    Гривня за 25 тисяч: на аукціоні продають рідкісну монету (фото)
    фото: violity.com

    Нагадаємо, Національний банк з 12 жовтня вводить у обіг нову пам’ятну медаль на честь 25-річчя заснування Конституційного Суду України. Раніше, з 17 серпня Національний банк увів у обіг чотири пам’ятні та одну інвестиційну монету, присвячені 30-річчю незалежності України.

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    Теги: Національний банк банк гривня монета аукціон
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    Гривня за 25 тисяч: на аукціоні продають рідкісну монету (фото)