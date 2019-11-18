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    Економіка та фінанси

    В аеропорту «Харків» через туман скасовують і затримують авіарейси

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    Представники аеропорту закликали заздалегідь перевіряти на сайті актуальну інформацію про приліт і виліт літаків - В аеропорту «Харків» через туман скасовують і затримують авіарейси
    Представники аеропорту закликали заздалегідь перевіряти на сайті актуальну інформацію про приліт і виліт літаків

    Скасовані рейси до Києва та Стамбулу

    В аеропорту «Харків» через туман скасовують і затримують авіарейси.

    Про це повідомляє пресслужба аеропорту «Харків» в Facebook.

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    На сайті аеропорту зазначається, що у зв'язку зі складними метеоумовами (туман) станом на 15:00 (18.11.2019) в розкладі виконання рейсів аеропорту «Харків» є наступні зміни:

    • Харків-Київ PS 024 (МАУ) скасовано;
    • Харків-Київ PQ 162 (МАУ) затримано до 16:00;
    • Харків-Стамбул TK 6882 (Turkish Airlines) скасовано;
    • Шарм-ель-Шейх PQ 7121 (SkyUp Airlines) затримано до 19:50;
    • Харків-Стамбул PC 427 (Pegasus Airlines) затримано до 17:24;
    • Київ-Харків PS 794 (МАУ) скасовано;
    • Стамбул-Харків TK 1473 (Turkish Airlines) скасовано;
    • Київ-Харків PQ 161 (SkyUp Airlines) затримано до 18:40;
    • Стамбул-Харків TK 6881 (Turkish Airlines) скасовано;
    • Харків-Стамбул PC 426 (Pegasus Airlines) затримано до 16:30.

    Представники аеропорту закликали заздалегідь перевіряти актуальну інформацію про приліт і виліт рейсів на сайті.

    У разі зміни розкладу авіарейсу пасажирам потрібно звернутися до авіаперевізників за місцем придбання квитка чи туру.

    Харків МАУ аеропорт Facebook SkyUp
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