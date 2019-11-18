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    Міжнародний аеропорт Катару почав правильно писати назву української столиці

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    <p>Аеропорт у столиці Катару виправив написання Києва</p> - Міжнародний аеропорт Катару почав правильно писати назву української столиці

    Аеропорт у столиці Катару виправив написання Києва

    Аеропорт «Хамад» виправив на своїй офіційній інтернет-сторінці написання столиці України

    Міжнародний аеропорт «Хамад» у столиці Катарі почав використовувати коректне написання назви столиці України.

    Про це у Facebook повідомляє посольство України в Катарі.

    «Завдяки проведеній посольством роботі в рамках заходів #CorrectUA міжнародний аеропорт «Хамад» (Hamad International Airport) в Державі Катар виправив на своїй офіційній інтернет-сторінці написання нашої столиці м.Київ. Відтепер маємо Kyiv!», - йдеться у дописі.

    Нещодавно аеропорт у столиці Португалії Лісабоні змінив транслітерацію назви української столиці відповідно до національного стандарту – Kyiv.

    Нагадаємо, щоденна британська газета Financial Times, що висвітлює головні новини світу в економічній сфері, відтепер використовуватиме написання назви української столиці англійською мовою як Kyiv.

    Як відомо, відповідно до 10-ї Конференції ООН щодо стандартизації географічних назв, МЗС України закликало світову спільноту писати Київ латиницею згідно з українською формою назви, замість радянського зразка.

    Раніше Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) офіційно почала писати назву столицю України як Kyiv.

    Нагадаємо, МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine у жовтні 2018 року розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.

    Київ аеропорт посольство українська мова Україна Катар правопис
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