В «Чернігівгазі» не вистачає майже чверті робітників новини компаній



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Звільнятися людей спонукає наднизька заробітна плата

23% кадрових позицій в АТ «Чернігівгаз» залишаються вакантними. За 8 місяців 2019 року з компанії звільнились 248 працівників, внаслідок чого коефіцієнт плинності кадрів досяг 12,6 %. В той час коли нормований коефіцієнт не має перевищувати 5% в рік.

Тенденція масового відтоку кадрів з газорозподільної компанії спостерігається впродовж декількох років. Так, за аналогічний період минулого року звільнилось 227 осіб, коефіцієнт плинності кадрів дорівнював 11,3 %. В цьому році проблема досягла критичного рівня. Зараз в «Чернігівгазі» відкритими залишаються 434 вакансій, а це 23% від штатного розкладу.

Звільнятися людей спонукає наднизька заробітна плата. Через те, що НКРЕКП вже три роки не переглядає тариф Оператору ГРМ, розмір оплати праці газовиків заморожений на рівні 2016 року. Відтак, досвідчені працівники шукають інших, більш оплачуваних робочих місць.

«На сьогодні середній оклад робітників «Чернігівгазу» один з найнижчих в області – 6377 грн. Це на 43% менше за оплату на промислових підприємствах і на 51,2% в енергетичній галузі, - поінформував технічний директор «Чернігівгазу» Ігор Швець. – Звичайно, така низька зарплатня, при надмірних навантаженнях і нестабільності в галузі, змушує звільнятися кваліфіковані кадри. А щоб новий працівник набув необхідного фаху, потрібно кілька років».

Серед найбільш затребуваних професій - слюсарі, монтери, майстри, інженери, контролери, а також водії автотранспортних засобів. Так, наразі в компанії відкритими є 62 вакансії водіїв, 23 – контролерів. В аварійно-диспетчерській службі, яка цілодобово виїжджає на виклики споживачів, пов`язані з витоками газу, не вистачає 12 працівників, 25 осіб – в службі, яка здійснює комплексно-приладове обстеження, діагностує мережі на пошкодження та витоки газу на них. Середній вік працівників, що зайняті на роботах з обслуговування газових мереж, становить 45 років.

Витрати на оплату праці газовиків закладені в тариф на розподіл газу, котрий є складовою ціни енергоносія. В структурі тарифу ця частка видатків займає понад 40%. Сам тариф на розподіл, затверджений НКРЕКП для «Чернігівгазу», становить 75 коп. з кожного розподіленого кубометра.

Численні звернення до НКРЕКП щодо встановлення економічно обґрунтованих тарифів для Операторів ГРМ наразі залишаються незадоволеними. В серпні 2019 р. в АТ «Чернігівгаз» відбулося вже шосте за останні 2 роки відкрите обговорення проекту тарифу на розподіл. Протокол результатів слухань направлений на розгляд Регулятору.