В Дергачівському районі в результаті вибуху загинули двоє працівників «Харківгазу»



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«Харківгаз» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих працівників

У середу 28 жовтня, на газорозподільному пункті в с. Березівське, Дергачівський район, стався вибух. Внаслідок аварії постраждало 10 працівників АТ «Харківгаз». На жаль, двоє з них загинули. Інші постраждалі були терміново госпіталізовані до лікарні.

Обставини трагічної події наразі з’ясовуються та будуть розслідуватись спеціальною комісією. АТ «Харківгаз» зацікавлена в незалежному та найшвидшому розслідуванні причин трагедії.

АТ «Харківгаз» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих працівників. Та сподівається на найшвидше одужання працівників, які знаходяться зараз у лікарні. Компанія бере на себе всі витрати, пов’язані з лікування постраждалих, а також організаційні заходи, пов’язані з наслідками цієї трагедії.

Без газопостачання тимчасово залишається сім населених пунктів Дергачівського району. АТ «Харківгаз» проводить всі необхідні заходи для найшвидшого пуску газу в оселі клієнтів компанії.