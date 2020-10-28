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    Уруський назвав головні причини катастрофи Ан-26 під Харковом

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    25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України - Уруський назвав головні причини катастрофи Ан-26 під Харковом
    25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України

    Урядовець назвав шість небезпечних факторів, які призвели до аварії літака

    Урядова комісія з розслідування катастрофи Ан-26 назвала причини аварії, в результаті якої загинули курсанти. Причин назвали декілька.

    Про це заявив голова комісії, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на засіданні уряду.

    За його словами, головними причинами аварії стали відсутність дієвого контролю за організацією польотів з боку посадових осіб Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба, системні порушення правил польотів в університеті.

    Також причинами є недостатня професійна підготовка екіпажу до особливих ситуацій, взльоти конвеєром (виконувався 6 політ підряд), відмова системи управління двигуна, порушення планової таблиці польотів.

    Таким чином Уруський назвав 6 небезпечних факторів, які призвели до аварії літака:

    • відмова системи ПРТ-24 з системи управління лівого двигуна,
    • екіпаж не зміг вирівняти тягу лівого та правого двигуна,
    • екіпаж випустив закрилки в положенні 38 градусів і прийняв помилкову траєкторію зниження,
    • несвоєчасне переведення літака на зниження та помилкова побудова зниження,
    • штучне створення несиметричності тяги головної установки,
    • неусунення ковзання.

    Крім того, голова комісії зазначив, що екіпаж був втомлений і виконував польоти конвеєром без відпочинку і перевірки технічної справності. Також була порушена планова таблиця польотів.

    «На борту перебували особи, які не передбачались плановою таблицею польотів», - сказав віце-прем'єр.

    Раніше Главком повідомляв, що згідно з доповіддю голів трьох підкомісій з розслідування авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом на Харківщині, встановлено технічну причину нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску. Також розслідування засвідчило наявність грубих порушень у виконанні та організації польотів. 

    Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

    На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. В’ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

    Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

    Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

    Командування Повітряних сил опублікувало схему повітряного руху на військовому аеродромі.

    2 жовтня стали відомі перші дані з «чорних скриньок» Ан-26.


     

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