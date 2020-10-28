Тіла загиблих від вибуху газу на Харківщині досі під завалами



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Пожежу на газопереробній станції в Дергачівському районі Харківської області вже ліквідували

Поліція відкрила кримінальне провадження через вибух на газорозподільній станції у Харківській області

Через вибух на газорозподільній станції на Харківщині, внаслідок якого загинули двоє людей, відкрито кримінальне провадження. Тіла загиблих досі знаходяться під завалами.

«За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні поліції.

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає тюремне ув’язнення на строк від 2 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков під час засідання уряду повідомив, що о 13:30 пожежу було ліквідовано.

«У Харківській області в Дергачівському районі на газорозподільчому пункті стався вибух. Внаслідок цього, на жаль, загинули дві особи, тіла зараз під завалами, є й інші постраждалі. Цих людей госпіталізовано до лікарні», - поінформував глава МВС.

Від ДСНС на місці події працює спецбригада, 300 осіб та 7 одиниць техніки, там зараз поліцейські, рятувальники, уточнив керівник міністерства.

Зі свого боку прем’єр-міністр Денис Шмигаль попросив Міністерство енергетики контролювати ситуацію, а ДСНС - доповідати щодо ліквідації наслідків події.

Нагадаємо, 28 жовтня на Харківщині стався вибух на газопереробної станції, двоє людей загинули. Вибух стався близько 11:47 на території газопереробної станції у Дергачівському районі, що на відстані 20 км від Харкова,

Станом на цю годину відомо про дев'ятьох постраждалих, з яких частина у вкрай важкому або критичному стані.