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    В Іспанії телеграму Гітлера виставили на аукціон

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    В Іспанії на аукціон виставили телеграму Гітлера генералу Грандесу за 3 тис. фунтів - В Іспанії телеграму Гітлера виставили на аукціон
    В Іспанії на аукціон виставили телеграму Гітлера генералу Грандесу за 3 тис. фунтів
    фото: International Autograph Auctions/BNPS

    Телеграма була надіслана 2 січня 1942 року

    В Іспанії виставили на аукціон телеграму, яку лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер написав іспанському воєначальнику, командиру «Блакитної дивізії», яка воювала проти СРСР на радянсько-німецькому фронті генералу Муньосу Грандесу. Про це повідомляє Daily Mail.

    Телеграма була надіслана 2 січня 1942 року.

    У ній Гітлер подякував Грандесу за привітання на початку року та висловив упевненість у тому, що боротьба з ворогами продовжуватиметься успішно. На думку лідера нацистської Німеччини, остаточна перемога буде за ними.

    У публікації зазначається, що фразу trotz allem, яка означає «попри все», експерти назвали першим «зерном сумніву» Гітлера у перемозі у Другій світовій війні.

    Очікується, що телеграми будуть продані на онлайн-аукціоні у п'ятницю, 3 грудня, за три тисячі фунтів стерлінгів.

    До слова, у пасажира, що відлітав до Рима з міжнародного аеропорту «Бориспіль», київські митники на «зеленому коридорі» вилучили 111 предметів часів Третього рейху.

    Теги: Іспанія СРСР аукціон Адольф Гітлер
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    В Іспанії телеграму Гітлера виставили на аукціон