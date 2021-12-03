В Іспанії телеграму Гітлера виставили на аукціон

В Іспанії на аукціон виставили телеграму Гітлера генералу Грандесу за 3 тис. фунтів

Телеграма була надіслана 2 січня 1942 року

В Іспанії виставили на аукціон телеграму, яку лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер написав іспанському воєначальнику, командиру «Блакитної дивізії», яка воювала проти СРСР на радянсько-німецькому фронті генералу Муньосу Грандесу. Про це повідомляє Daily Mail.

Телеграма була надіслана 2 січня 1942 року.

У ній Гітлер подякував Грандесу за привітання на початку року та висловив упевненість у тому, що боротьба з ворогами продовжуватиметься успішно. На думку лідера нацистської Німеччини, остаточна перемога буде за ними.

У публікації зазначається, що фразу trotz allem, яка означає «попри все», експерти назвали першим «зерном сумніву» Гітлера у перемозі у Другій світовій війні.

Очікується, що телеграми будуть продані на онлайн-аукціоні у п'ятницю, 3 грудня, за три тисячі фунтів стерлінгів.

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