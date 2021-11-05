Чоловік намагався вивезти з України понад сотню предметів часів Третього рейху (фото)

На всіх вилучених предметах зображена свастика чи написи, що пов’язані з діяльністю нацистів

Українець збирався продати нацистську атрибутику і таким чином компенсувати вартість авіаквитка

У пасажира, що відлітав до Рима з міжнародного аеропорту «Бориспіль», київські митники на «зеленому коридорі» вилучили 111 предметів часів Третього рейху. Про це повідомляє Київська митниця.

У валізі нашого 53-річного співвітчизника знаходилися каски, ложки, виделки, консервний ключ, 80 монет з білого металу, ґудзики, «газбак» (ємність для зберігання протигазу), фляги, біноклі, півлітрова маслянка, кістяне намисто з черепами, іспанські хрести (відзнака для німців, що брали участь у Громадянській війні в Іспанії 1936–1939 років), військові авіаційні годинники люфтваффе, скульптурна голова Гітлера тощо.

Практично на всіх предметах зображена свастика чи написи, що пов’язані з діяльністю нацистської Німеччини і Третього рейху. Лише одна з виявлених нагород – орден радянського періоду «Знак почета».

Зі слів громадянина, продажем цих предметів він планував компенсувати вартість квитка до Рима.

Митну декларацію пасажир не заповнював, відповідних документів на право вивезення предметів, що можуть мати історичну цінність, не мав.

Київською митницею за виявленим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України.

Предмети старовини вилучено.

Їх історичну та музейну цінність та вартість буде встановлено експертами згодом.

Як повідомлялося, нещодавно в аеропорту «Бориспіль» митники виявили у громадянки України 12 діамантів та 171 ювелірний виріб.