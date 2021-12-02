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    Економіка та фінанси

    Лист Катерини II про користь вакцинації продали на аукціоні за майже мільйон фунтів

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    У листі&nbsp;Катерина II розповідає про користь вакцинації від чорної віспи - Лист Катерини II про користь вакцинації продали на аукціоні за майже мільйон фунтів
    У листі Катерина II розповідає про користь вакцинації від чорної віспи
    фото: macdougallauction

    Представники аукціонного дому назвали лист унікальним експонатом

    Портрет російської імператриці Катерини II та її особисту річ продали на торгах британського аукціонного дому MacDougall's Auction. Як йдеться на сайті компанії, захід відбувся у Лондоні у середу, 1 грудня.

    Відомо, що з молотка пішов лист Катерини II 1787 року, в якому вона розповідає про користь вакцинації від чорної віспи, а також її портрет, написаний російським художником Дмитром Левицьким. Наголошується, що творець неодноразово зображував імператрицю та її сина Павла I на своїх полотнах.

    Початкова вартість лоту, за оцінками експертів, варіювалася від 800 тисяч до 1,2 мільйона фунтів стерлінгів. Зрештою, лот придбали за 951 тисячу фунтів стерлінгів. Ім'я покупця не розкривається.

    Проданий портрет та лист Катерини ІІ, фото: macdougallauction.com
    Проданий портрет та лист Катерини ІІ, фото: macdougallauction.com

    Представники аукціонного дому назвали лист унікальним експонатом, оскільки він є першим відомим історичним документом, в якому йдеться про проведення кампанії з вакцинації в Російській імперії.

    Відомо, що 23 жовтня 1768 року Катерина II стала першою жителькою Російської імперії, щепленою від віспи, епідемія якої знову спалахнула 1768 року.

    До слова, в Іспанії на онлайн-аукціоні продавали унікальний меч.

    Ще малюнки Бенксі продали на благодійному аукціоні за шалені гроші.

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    Теги: історія епідемія аукціон вакцинація
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    Лист Катерини II про користь вакцинації продали на аукціоні за майже мільйон фунтів